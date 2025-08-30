Es tendencia:
Clasificación del GP de Países Bajos 2025: parrilla confirmada para la carrera de la F1

Los pilotos compitieron por los mejores lugares en la qualy y quedó definido el orden de largada para la cita principal del domingo en Zandvoort.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025
Ya está todo listo para la carrera del Gran Premio de Países Bajos 2025. Tras el dominio absoluto de Lando Norris en las Prácticas Libres, este sábado se llevó a cabo la clasificación que determinó el orden de largada de los pilotos en la cita principal del domingo.

La pole fue para Oscar Piastri, quien consiguió el récord de la pista, mientras que en segundo lugar largará su compañero de equipo, Lando Norris. Una de las sorpresas fue la de Isack Hadjar, quien consiguió un P4. Además, Franco Colapinto quedó a las puertas de pasar a Q2, mientras que Lance Stroll partirá último.

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Países Bajos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
Eliminados en Q1 del GP de Países Bajos 2025

  • 16: Franco Colapinto (Alpine)
  • 17: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  • 18: Esteban Ocon (Haas)
  • 19: Oliver Bearman (Haas)
  • 20: Lance Stroll (Aston Martin)

Eliminados en Q2 del GP de Países Bajos 2025

  • 11: Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 12: Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 13: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • 14: Pierre Gasly (Alpine)
  • 15: Alex Albon (Williams)
Resultado de la Q3 del GP de Países Bajos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
