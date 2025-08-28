La noticia de la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1 sigue resonando en el Gran Circo. El tapatío fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la próxima temporada -junto a Valtteri Bottas– y este jueves Max Verstappen dio su opinión al respecto en el marco de la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Países Bajos 2025.

Como es habitual, un día antes de que comiencen las actividades la Fórmula 1 elige a tres protagonistas para brindar declaraciones. Uno de ellos fue Verstappen, quien además gozará de un home race en el circuito de Zandvoort. Una de las preguntas tuvo que ver con Checo Pérez, y Max no dudó en expresar su alegría por el retorno de su excompañero a la categoría.

“Cuando vi las noticias le mandé un mensaje. Por supuesto que estoy muy contento por él por conseguir un asiento. Es un gran hombre y nosotros siempre nos llevamos bien. Así que sí, estoy contento de verlo de nuevo en la parrilla”, comenzó diciendo Max Verstappen sobre la confirmación de Checo en Cadillac.

Luego, Max contestó la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con cómo le irá al oriundo de Guadalajara en su nuevo equipo: “Cómo será su performance dependerá de qué tan bueno es el auto. Es difícil predecirlo ahora, pero es una nueva oportunidad y él está muy emocionado por eso”.

Verstappen espera “caos” en el GP de Países Bajos

Por otro lado, Max también palpitó no solo la carrera en Zandvoort, sino también la recta final de la temporada. Aunque ya sabe que los ojos están puestos en 2026, habla de ir “carrera a carrera” para terminar este año y puntualmente sobre la cita en Países Bajos afirmó: “No creo que este sea nuestro mejor circuito. De todas formas, puede que haya algo de lluvia, lo que podría causar un poco de caos. Veremos qué pasa”.