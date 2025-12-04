Cronograma el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1: Hora, fecha y todo lo que tienes que saber

Solo faltan días para conocer al nuevo flamante campeón de la Fórmula 1. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan el título este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 en lo que ya es el final más apasionante de la Máxima en mucho tiempo.
A diferencia de Qatar, este fin de semana no contará con carrera Sprint y los pilotos no tendrán la chance de sumar puntos el sábado. Por el contrario, será un Gran Premio de cronograma normal: tres prácticas libres, clasificación y carrera. A continuación, los horarios de la última jornada del calendario.
Fechas y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
Práctica Libre 1: Viernes 5 de diciembre
- 03:30h México
- 04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 05:30h Venezuela y Bolivia
- 06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 10:30h España
Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre
- 07:00h México
- 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 09:00h Venezuela y Bolivia
- 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 14:00h España
Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre
- 04:30h México
- 05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 06:30h Venezuela y Bolivia
- 07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 11:30h España
Clasificación: Sábado 6 de diciembre
- 08:00h México
- 09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 10:00h Venezuela y Bolivia
- 11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 15:00h España
Carrera: Domingo 7 de diciembre
- 07:00h México
- 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 09:00h Venezuela y Bolivia
- 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 14:00h España
¿Qué canal transmite el GP de Abu Dhabi 2025 en México?
Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, mientras que la mayoría de países de Sudamérica también tendrán la opción de Disney+ Premium.
La tabla del Mundial de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 408
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396
- Oscar Piastri (McLaren) – 392
- George Russell (Mercedes) – 309
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 151
- Alex Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Esteban Ocon (Haas) – 32
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0