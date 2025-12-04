Cronograma el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1: Hora, fecha y todo lo que tienes que saber

Solo faltan días para conocer al nuevo flamante campeón de la Fórmula 1. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se juegan el título este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 en lo que ya es el final más apasionante de la Máxima en mucho tiempo.

Publicidad

Publicidad

A diferencia de Qatar, este fin de semana no contará con carrera Sprint y los pilotos no tendrán la chance de sumar puntos el sábado. Por el contrario, será un Gran Premio de cronograma normal: tres prácticas libres, clasificación y carrera. A continuación, los horarios de la última jornada del calendario.

Carrera de la Fórmula 1 2025 (GETTY IMAGES)

Fechas y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

Práctica Libre 1: Viernes 5 de diciembre

03:30h México

04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

05:30h Venezuela y Bolivia

06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

10:30h España

Publicidad

Publicidad

Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre

07:00h México

08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

09:00h Venezuela y Bolivia

10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

14:00h España

Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre

04:30h México

05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

06:30h Venezuela y Bolivia

07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

11:30h España

Clasificación: Sábado 6 de diciembre

08:00h México

09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

10:00h Venezuela y Bolivia

11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

15:00h España

Publicidad

Publicidad

Carrera: Domingo 7 de diciembre

07:00h México

08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

09:00h Venezuela y Bolivia

10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

14:00h España

ver también ¡Tsunoda se queda sin asiento! Este será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull

¿Qué canal transmite el GP de Abu Dhabi 2025 en México?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, mientras que la mayoría de países de Sudamérica también tendrán la opción de Disney+ Premium.

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 408 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 392 George Russell (Mercedes) – 309 Charles Leclerc (Ferrari) – 230 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Publicidad