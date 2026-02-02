Es tendencia:
Club América

No solo América, el multicampeón de Copa Libertadores que también sigue de cerca a James Rodríguez

El volante colombiano busca nuevo equipo y ahora fue ofrecido a un multicampeón del máximo certamen de Sudamérica.

Por Agustín Zabaleta

James Rodríguez es seguido de cerca por un grande de América
James Rodríguez es seguido de cerca por un grande de América

James Rodríguez atraviesa una actualidad complicada a nivel deportivo a raíz de que, tras su salida de León a fines del 2025, el jugador no logró conseguir nuevo club para continuar su carrera y llegar con rodaje al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Sus representantes trabajan arduamente para encontrar nuevo destino pero de momento no existe una negociación formal. En las últimas horas, se conoció que sus agentes mantienen charlas con América para que juegue allí al menos los próximo 6 meses.

Sin embargo, también en esta jornada de lunes se conoció que el futbolista fue ofrecido a Estudiantes de La Plata, campeón del futbol argentino y que jugará la Copa Libertadores en 2026. El Pincha atraviesa un gran momento deportivo y es uno de los clubes más importantes de Argentina, siendo tetracampeón del torneo internacional.

Acorde a lo informado por el periodista Mateo González de 0221, las pretensiones del jugador para llegar al cuadro albirrojo serían aún más bajas de lo que negocia con las Águilas, por lo que el futuro del colombiano está en el aire y se abre la posibilidad de un destino más que interesante además de los mexicanos.

Cabe recordar que el futbolista negocia un contrato por 6 meses con opción a renovar con los de Ciudad de México. Pero además, estaba dispuesto a bajar sus pretensiones salariales a 3.5 millones de dólares anuales. A diferencia de los 5 millones de dólares que ganaba con la Fiera.

¿Cómo fue el ciclo de James Rodríguez en León?

Mientras en León ganaba 5 millones, el salario que pidió James Rodríguez al América

ver también

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el ex mediocentro del Real Madrid disputó 14 compromisos, siendo titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. Fue importante para el funcionamiento en ofensiva de los Esmeraldas.

En síntesis

  • James Rodríguez busca equipo tras salir de León a finales del año 2025.
  • El futbolista fue ofrecido a Estudiantes de La Plata, tetracampeón de la Copa Libertadores.
  • El colombiano negocia un contrato de seis meses con opción a renovar en México.
agustín zabaleta
