Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Cuánto cuestan los boletos y una grada del Gran Premio de México de la F1 en pesos mexicanos?

Este fin de semana se disputa la Jornada 20 de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez y quedan pocos tickets disponibles.

Por Leandro Barraza

Autódromo Hermanos Rodríguez
© GETTY IMAGESAutódromo Hermanos Rodríguez

Se acabó la espera: es hora del Gran Premio de México 2025. Luego de la victoria de Max Verstappen en Austin, la Máxima se queda en el continente americano para la Jornada 20 del calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Este es uno de los eventos más esperados del año en el país y se espera que las gradas estén repletas.

Publicidad

Aunque Checo Pérez no estará corriendo en la pista, los aficionados locales no se querrán perder la disputa entre el propio Verstappen y los dos pilotos de McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) por el Mundial de la F1. El equipo papaya empezó a dar ventajas y el neerlandés está oficialmente en la pelea por su quinto título.

Ahora bien, es sabido que la Fórmula 1 no es un espectáculo barato y en Bolavip te contamos cuánto dinero cuesta obtener un boleto para el GP de México en pesos mexicanos. Varias localidades se encuentran agotadas, pero todavía quedan tickets disponibles a días del inicio del evento.

Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

ver también

Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

El costo de los boletos disponibles del GP de México 2025

  • Viernes y sábado: AGOTADO
  • Sábado y domingo: AGOTADO
  • Domingo: AGOTADO
  • Viernes: desde 1.745,79 pesos mexicanos
  • Sábado: desde 2.940,27 pesos mexicanos
  • Viernes, sábado y domingo: desde 15.528,27
Publicidad
Captura de la página web oficial de la F1

Captura de la página web oficial de la F1

Así quedó la diferencia entre Piastri, Norris y Verstappen tras el triunfo de Max en el GP de Estados Unidos de la F1

ver también

Así quedó la diferencia entre Piastri, Norris y Verstappen tras el triunfo de Max en el GP de Estados Unidos de la F1

¿Cómo comprar boletos para el Gran Premio de México?

Para adquirir alguno de los boletos disponibles del Gran Premio de México 2025 hay que ir a la web oficial de la Fórmula 1, posicionar el cursor en la solapa ‘tickets’ y hacer click en la opción ‘México’. Una vez allí, aparecerán los tickets que todavía están a la venta para asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La decisión que tomó Jannik Sinner luego de ganarle a Carlos Alcaraz
Tenis

La decisión que tomó Jannik Sinner luego de ganarle a Carlos Alcaraz

Todos los pilotos de F1 que ganaron el GP de México
FÓRMULA 1

Todos los pilotos de F1 que ganaron el GP de México

Un directivo y el DT de Fiorentina estallaron contra Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

Un directivo y el DT de Fiorentina estallaron contra Santiago Giménez

La Inteligencia Artificial predijo Rayados vs. FC Juárez
Liga MX

La Inteligencia Artificial predijo Rayados vs. FC Juárez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo