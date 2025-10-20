Se acabó la espera: es hora del Gran Premio de México 2025. Luego de la victoria de Max Verstappen en Austin, la Máxima se queda en el continente americano para la Jornada 20 del calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Este es uno de los eventos más esperados del año en el país y se espera que las gradas estén repletas.

Publicidad

Publicidad

Aunque Checo Pérez no estará corriendo en la pista, los aficionados locales no se querrán perder la disputa entre el propio Verstappen y los dos pilotos de McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) por el Mundial de la F1. El equipo papaya empezó a dar ventajas y el neerlandés está oficialmente en la pelea por su quinto título.

Ahora bien, es sabido que la Fórmula 1 no es un espectáculo barato y en Bolavip te contamos cuánto dinero cuesta obtener un boleto para el GP de México en pesos mexicanos. Varias localidades se encuentran agotadas, pero todavía quedan tickets disponibles a días del inicio del evento.

ver también Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

El costo de los boletos disponibles del GP de México 2025

Viernes y sábado: AGOTADO

Sábado y domingo: AGOTADO

Domingo: AGOTADO

Viernes: desde 1.745,79 pesos mexicanos

Sábado: desde 2.940,27 pesos mexicanos

Viernes, sábado y domingo: desde 15.528,27

Publicidad

Publicidad

Captura de la página web oficial de la F1

ver también Así quedó la diferencia entre Piastri, Norris y Verstappen tras el triunfo de Max en el GP de Estados Unidos de la F1

¿Cómo comprar boletos para el Gran Premio de México?

Para adquirir alguno de los boletos disponibles del Gran Premio de México 2025 hay que ir a la web oficial de la Fórmula 1, posicionar el cursor en la solapa ‘tickets’ y hacer click en la opción ‘México’. Una vez allí, aparecerán los tickets que todavía están a la venta para asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez.