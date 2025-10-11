Es tendencia:
Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

Aunque recién volverá a correr en la temporada 2026 con Cadillac, el tapatío será uno de los grandes protagonistas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por Leandro Barraza

Checo Pérz en el Autódromo Hermanos Rodríguez
© GETTY IMAGESCheco Pérz en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Tras la victoria de George Russell en Singapur, la Máxima regresa a América para la carrera del GP de Estados Unidos en Austin y luego será el turno de aterrizar en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar uno de los eventos deportivos más esperados del año en el país.

Esta será la primera edición que no contará con un piloto mexicano en la parrilla desde que esta carrera volvió al calendario de la F1. Sin embargo, Pato O’Ward será parte de la Práctica Libre 1 con McLaren y la presencia de Checo Pérez fue confirmada en condición de embajador, por lo que la figura de Sergio será protagónica a lo largo del fin de semana.

Sergio ya fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac, pero deberá completar su año sabático antes de volver oficialmente al ruedo en la temporada 2026 de la Fórmula 1, con el valor agregado de que el año que viene cambia el reglamento. Cabe recordar que Checo fue despedido de Red Bull Racing en diciembre y no consiguió asiento en ninguna otra escudería para permanecer en la categoría.

Checo Pérez con la bandera de México (GETTY IMAGES)

La agenda de actividades de Checo Pérez en el GP de México 2025

  • Media: Sergio Pérez estará a disposición para dar entrevistas y también brindará una rueda de prensa.
  • Sesión de autógrafos: conectará con los aficionados presencialmente y empezará a crear la afinidad del público con Cadillac de cara al 2026.
  • Presencia en el paddock: Checo estará a la par de sus antiguos colegas y participará de las ceremonias anteriores a la carrera del domingo.
Fecha y cronograma del GP de México 2025

  • Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre
  • Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre
  • Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre
  • Clasificación: sábado 25 de octubre
  • Carrera: domingo 26 de octubre
leandro barraza
Leandro Barraza
