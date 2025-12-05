Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

El primer día del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 llegó a su fin. La última cita de la temporada comenzó este viernes 5 de diciembre con las dos Primeras Prácticas Libres, ambas lideradas por Lando Norris, quien llegó a Medio Oriente en la cima de la tabla de posiciones y tiene todos los números para conseguir el título.

La FP1 no contó con la presencia de Oscar Piastri, pero ya en la FP2 saltaron a la pista los tres candidatos al Mundial de Pilotos. Sin embargo, el australiano quedó 11°, mientras que Norris y Max Verstappen fueron primero y segundo, respectivamente, en las dos sesiones del día.

Por otro lado, el piloto argentino Franco Colapinto no pudo repetir su P10 de los Libres 1 y finalizó 19°, aunque quedó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Esta será la última carrera de Alpine antes de contar con Mercedes como proveedor de unidad de potencia.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Abu Dhabi 2025

Lando Norris (McLaren) – 1:23.083 Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Isack Hadjar (Racing Bulls) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)

Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi

Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre | 04:30 hs (CDMX)

Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)

Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)