Max Verstappen confirma su candidatura para el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull Racing completó un fin de semana perfecto de 33 puntos (entre Sprint y carrera principal) en el Gran Premio de Estados Unidos y se acercó a Oscar Piastri y Lando Norris a falta de cinco jornadas para que termine el año.
Max Verstappen con el trofeo del GP de Estados Unidos (GETTY IMAGES)
Norris también recortó puntos al finalizar la carrera como escolta de Verstappen, mientras que Piastri quedó quinto por debajo de Max, Lando, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El australiano está sintiendo la presión en esta recta final y los errores se están volviendo moneda corriente desde el GP de Azerbaiyán.
Ahora, ‘Mad Max’ tendrá cinco Grandes Premios por delante para intentar completar la hazaña, con el valor agregado de que dos de ellos (Brasil y Qatar) contarán con carrera Sprint. El tetracampeón de la Fórmula 1 parece estar preparado para este desafío, mientras que los de McLaren presentan cada vez más dudas.
La diferencia de puntos entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen
- Oscar Piastri (McLaren) – 346 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 332 puntos
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 306 puntos
*Max Verstappen está a 40 puntos del líder, Oscar Piastri
Resultado del GP de Estados Unidos 2025
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams) – NT
¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?
- Gran Premio de México
- Gran Premio de Brasil (Sprint)
- Gran Premio de Las Vegas
- Gran Premio de Qatar (Sprint)
- Gran Premio de Abu Dhabi