Con Pato O’Ward: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

Comenzó oficialmente el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1. Este viernes 5 de diciembre se disputó la Práctica Libre 1 en el Yas Marina Circuit con la presencia de nueve rookies y el más rápido de la sesión fue Lando Norris, líder del Mundial y favorito a llevarse el título en la carrera del domingo.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi 2025
- Lando Norris (McLaren) – 1:24.485
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
- George Russell (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas F1 Team)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Ryo Hirakawa (Haas F1 Team)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Paul Aron (Alpine)
- Patricio O’Ward (McLaren)
- Arvid Lindblad (Red Bull Racing)
- Arthur Leclerc (Ferrari)
- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)
- Luke Browning (Williams)
- Jak Crawford (Aston Martin)
- Cian Shields (Aston Martin)
Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi
- Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)
- Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre | 04:30 hs (CDMX)
- Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)
- Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)
Noticia en desarrollo…