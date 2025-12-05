Es tendencia:
Con Pato O’Ward: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1

La primera sesión del fin de semana llegó a su fin con nueve rookies en pista. Conoce quién fue el más rápido.

Por Leandro Barraza

Comenzó oficialmente el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1. Este viernes 5 de diciembre se disputó la Práctica Libre 1 en el Yas Marina Circuit con la presencia de nueve rookies y el más rápido de la sesión fue Lando Norris, líder del Mundial y favorito a llevarse el título en la carrera del domingo.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:24.485
  2. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  8. Oliver Bearman (Haas F1 Team)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Franco Colapinto (Alpine)
  11. Ryo Hirakawa (Haas F1 Team)
  12. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  13. Paul Aron (Alpine)
  14. Patricio O’Ward (McLaren)
  15. Arvid Lindblad (Red Bull Racing)
  16. Arthur Leclerc (Ferrari)
  17. Ayumu Iwasa (Racing Bulls)
  18. Luke Browning (Williams)
  19. Jak Crawford (Aston Martin)
  20. Cian Shields (Aston Martin)

Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi

  • Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)
  • Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre | 04:30 hs (CDMX)
  • Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)
  • Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)

Noticia en desarrollo…

Leandro Barraza
