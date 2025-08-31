Franco Colapinto finalizó 11° en el Gran Premio de los Países Bajos en lo que significó el regreso de la Fórmula 1 tras el receso veraniego. El argentino logró su mejor resultado con Alpine desde que se convirtió en el piloto titular del equipo francés.

Sin embargo, el argentino se mostró enojado porque Franco Colapinto podría haber culminado 10° y habría sumado sus primeros puntos en Alpine. Pero el equipo no lo ayudó en sus decisiones porque Pierre Gasly lo perjudicó en las últimas vueltas.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

Unos minutos después de la carrera, Franco Colapinto criticó al equipo por no haber podido sumar puntos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho“, dijo el argentino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El contexto del final de Franco Colapinto

Lando Norris tuvo que abandonar en las últimas vueltas y esto provocó la aparición de un Safety Car. Alpine decidió llevar a Franco Colapinto a boxes y le colocó neumáticos blandos, mientras que Pierre Gasly se quedó en pista pero con neumáticos duros y usados.

El argentino estaba 14° y el francés en zona de puntos, pero Franco Colapinto era muy rápido por sus neumáticos nuevos mientras que Pierre Gasly fue perdiendo posiciones hasta que en un momento el galo quedó por delante del argentino y, en vez de dejarlo pasar, el compañero del piloto nacido en Pilar le impidió el paso por una vuelta entera.

Publicidad

Publicidad

Esto provocó que Franco Colapinto pierda un tiempo clave para intentar superar a Esteban Ocon, quien finalmente quedó 10° y sumó un punto en el Gran Premio de Países Bajos. Si Pierre Gasly o Alpine le indicaba al francés que lo dejara pasar al argentino rápido, todo indica que el piloto de 22 años habría terminado en zona de puntos.