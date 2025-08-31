Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

La 15° carrera de la temporada llegó a su fin con victoria de Oscar Piastri. Ferrari fue el gran perdedor de la jornada con un doble abandono.

Por Leandro Barraza

Coches de Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen en el GP de Países Bajos 2025
Terminó el Gran Premio de Países Bajos 2025 con un nuevo triunfo de Oscar Piastri. Tras una brillante largada en la que Max Verstappen superó rápidamente a Lando Norris, el piloto británico de McLaren recuperó la segunda posición y casi toda la carrera se convirtió en un monólogo de los papayas.

Los incidentes no faltaron en medio de una constante amenaza de lluvia (terminaron cayendo algunas gotas). Sin embargo, hay que poner el foco en Ferrari y Lando Norris. La Scudería de Maranello no solo sufrió el accidente de Lewis Hamilton en la vuelta 25, sino que luego también padeció el abandono de Charles Leclerc tras un toque con Kimi Antonelli en la vuelta 53.

En cuanto a Norris, venía bien encaminado para pelear por la victoria sobre el final de la carrera, pero en la vuelta 66 se paró el coche y quedó afuera, un desperfecto que le puede costar muy caro en sus aspiraciones de conseguir el Campeonato de la Fórmula 1 2025.

Resultado del Gran Premio de Países Bajos 2025:

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Alex Albon (Williams)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  10. Esteban Ocon (Haas)
  11. Franco Colapinto (Alpine)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Pierre Gasly (Alpine)
  18. Lando Norris (McLaren) – NT
  19. Charles Leclerc (Ferrari) – NT
  20. Lewis Hamilton (Ferrari) – NT
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos 2025 (Foto: @F1)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de Países Bajos 2025:

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 275 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 184 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts
  7. Alex Albon (Williams) – 64 pts
  8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  13. Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
  15. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  16. Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
  17. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos 2025:

  1. McLaren – 584 pts
  2. Ferrari – 260 pts
  3. Mercedes – 248 pts
  4. Red Bull Racing – 214 pts
  5. Williams – 80 pts
  6. Aston Martin – 62 pts
  7. Racing Bulls – 60 pts
  8. Kick Sauber – 51 pts
  9. Haas – 44 pts
  10. Alpine – 20 pts
Leandro Barraza
