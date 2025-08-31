Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

Terminó el Gran Premio de Países Bajos 2025 con un nuevo triunfo de Oscar Piastri. Tras una brillante largada en la que Max Verstappen superó rápidamente a Lando Norris, el piloto británico de McLaren recuperó la segunda posición y casi toda la carrera se convirtió en un monólogo de los papayas.

Los incidentes no faltaron en medio de una constante amenaza de lluvia (terminaron cayendo algunas gotas). Sin embargo, hay que poner el foco en Ferrari y Lando Norris. La Scudería de Maranello no solo sufrió el accidente de Lewis Hamilton en la vuelta 25, sino que luego también padeció el abandono de Charles Leclerc tras un toque con Kimi Antonelli en la vuelta 53.

En cuanto a Norris, venía bien encaminado para pelear por la victoria sobre el final de la carrera, pero en la vuelta 66 se paró el coche y quedó afuera, un desperfecto que le puede costar muy caro en sus aspiraciones de conseguir el Campeonato de la Fórmula 1 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué Checo Pérez no corre el Gran Premio de Países Bajos 2025 con Cadillac?

Resultado del Gran Premio de Países Bajos 2025:

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Lando Norris (McLaren) – NT Charles Leclerc (Ferrari) – NT Lewis Hamilton (Ferrari) – NT

Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos 2025 (Foto: @F1)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de Países Bajos 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts Lando Norris (McLaren) – 275 pts Max Verstappen (Red Bull) – 205 pts George Russell (Mercedes) – 184 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts Alex Albon (Williams) – 64 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 28 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Carlos Sainz (Williams) – 16 pts Oliver Bearman (Haas) – 16 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos 2025: