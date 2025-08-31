Es tendencia:
El accidente de Lewis Hamilton que lo dejó afuera de la carrera del GP de Países Bajos 2025

El siete veces campeón de la Fórmula 1 fue el primer piloto en abandonar la carrera en Zandvoort.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton se accidentó en el GP de Países Bajos
© Captura de transmisiónLewis Hamilton se accidentó en el GP de Países Bajos

Nuevo dolor de cabeza para Lewis Hamilton con Ferrari. El heptacampeón de la Fórmula 1 tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Países Bajos 2025 por un fuerte choque tras perder el control del coche en la curva 3 del circuito de Zandvoort.

Hamilton se había mostrado muy desmotivado en la última carrera antes del receso de verano (GP de Hungría), tanto así que llegó a autodenominarse como un “inútil” y hasta sugirió que Ferrari debía buscar otro piloto, unas declaraciones que hicieron crecer las dudas sobre su futuro en la Máxima.

Lo último que necesitaba era estrellarse en la reanudación de la F1, pero lamentablemente le sucedió. En la vuelta 25, Hamilton no pudo controlar su monoplaza al entrar a la curva 3 y terminó impactando contra los muros de contención, perdiendo por completo la dirección de su neumático delantero derecho.

¿Cuándo fue la última vez que Lewis Hamilton ganó una carrera de la F1?

Si contamos las Sprint, la última victoria de Lewis Hamilton fue esta misma temporada, con Ferrari, en el GP de China. Si nos basamos solamente en carreras principales de domingo, el último triunfo de Hamilton fue con Mercedes en el Gran Premio de Bélgica 2024.

