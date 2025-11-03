El guiño de la F1 a Franco Colapinto antes del Gran Premio de Brasil 2025

Franco Colapinto es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con los aficionados más fieles. El Gran Premio de México fue una muestra de ello y podemos esperar que este apoyo se incremente en Brasil, país con el GP más cercano al país de origen del corredor de Alpine. En este contexto, la Máxima le lanzó un guiño al argentino en la previa de la carrera que tendrá lugar en Interlagos.

Publicidad

Publicidad

La F1 publicó este lunes el poster del Gran Premio de Brasil y Colapinto es uno de los tres protagonistas junto a Gabriel Bortoleto (el único local) y Lewis Hamilton, quien tiene un gran fandom en el país sudamericano. Todo esto llega en medio de los rumores de que Alpine anunciará la renovación de Franco antes de la cita en San Pablo.

Poster del Gran Premio de Brasil 2025 (@F1)

Sin ir más lejos, el medio ‘We are the Race’ ya confirmó la continuidad de Colapinto y aseguró que “la diferencia con Paul Aron en México puso de manifiesto que Colapinto es una referencia legítima para Alpine”.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Colapinto para sus aficionados

Franco Colapinto le dejó un mensaje a su fanaticada en declaraciones recogidas por Racing News 365: “Sé que mis verdaderos aficionados siguen apoyándome a pesar de las dificultades. En 2024 tuve mejores resultados, pero estoy seguro de que lo entienden y pueden ver cuál es la situación en este momento”.

ver también Juan Pablo Montoya vuelve a menospreciar a Franco Colapinto: “Corre en la F1 por…”

En síntesis