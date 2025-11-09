Es tendencia:
Fórmula 1

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

Conoce en qué horario sintonizar la 21° carrera de la temporada 2025 según tu país.

Por Leandro Barraza

Carrera de la F1 en Interlagos
© GETTY IMAGESCarrera de la F1 en Interlagos

El Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 podría comenzar a definirse este domingo. El triunfo de Lando Norris en la Sprint del Gran Premio de Brasil 2025 y su posterior pole en la clasificación dejan muy bien parado al británico en su lucha con Oscar Piastri y Max Verstappen.

A diferencia de años anteriores, Norris se está mostrando muy fuerte en los momentos clave y tiene una gran oportunidad de despegarse de su compañero de equipo y de Max. A falta de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, la brecha es de 9 puntos con Piastri y 39 con Verstappen, por lo que una victoria hoy sería determinante.

Este contexto hace que la carrera de este domingo en Interlagos sea imperdible, más aún con el condimento extra de que la lluvia podría hacerse presente y que Max largará desde el pit lane por cambios en su coche. A continuación, conoce a qué hora ver la carrera del GP de Brasil según tu país.

Lando Norris en Interlagos 2025 (GETTY IMAGES)

Horario de la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 de la F1

  • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 11:00 hs
  • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 12:00 hs
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 13:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 14:00 hs
  • España – 18:00 hs
¿Qué canal transmite el GP de Brasil 2025 en México?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial del Gran Circo.

