Red Bull Racing se juega todo en la carrera del Gran Premio de Brasil 2025. Max Verstappen quedó eliminado en Q1 en la clasificación y ve cómo sus chances de pelear por el Mundial de Pilotos con los McLaren se esfuma. Sin embargo, el equipo de las bebidas energéticas tomó una decisión con el objetivo de intentar repetir la hazaña del año anterior.

En 2024, Verstappen largó 17° por una penalización, pero completó una de las mejores carreras de los últimos tiempos y remontó hasta la victoria bajo la lluvia. Ahora, Red Bull decidió montar un nuevo motor y cambiar el setup en busca de otra épica. Por este motivo, el neerlandés largará desde el pit lane, pero se espera que termine en zona de puntos.

En la misma línea, Haas cambió el motor de combustión del coche de Esteban Ocon y el francés también largará desde el pit lane. Esto modifica ligeramente la parrilla de salida y uno de los beneficiados es Franco Colapinto, de Alpine, quien avanza hasta el puesto 16 de la parrilla.

Esteban Ocon, piloto de Haas (GETTY IMAGES)

La nueva parrilla de salida del GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Max Verstappen (Red Bull) – pit lane Esteban Ocon (Haas) – pit lane

En síntesis