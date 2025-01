La Fórmula 1 tiene fama por ser una categoría que no tiene compasión. Los resultados son todo en el Gran Circo y la paciencia no abunda en los equipos cuando los pilotos no rinden. Precisamente esto fue lo que le sucedió a Checo Pérez, quien fue despedido de Red Bull Racing tras haber finalizado octavo en el Mundial de 2024.

Sergio había logrado un subcampeonato en 2023 y registró cuatro podios en las primeras cinco carreras de la última temporada, lo que lo llevó a renovar en junio. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente a partir del Gran Premio de Miami, cuando Adrian Newey abandonó el equipo, y meses más tarde Red Bull decidió despedir al mexicano para colocar a Liam Lawson en su lugar.

Para muchos, esta actitud de la escudería con Checo fue muy cuestionable y ahora dicho equipo no es bien visto en el territorio mexicano. Ahora bien, en las últimas horas Red Bull Racing tuvo un nuevo menosprecio con el oriundo de Guadalajara que confirma que el mexicano ya es cosa del pasado en la escudería.

Nadie de Red Bull saludó a Checo Pérez por su cumpleaños

El nuevo desprecio con Sergio Pérez tiene que ver con que este domingo 26 de enero fue su cumpleaños número 35 y ni la cuenta oficial de Red Bull, ni Max Verstappen ni Christian Horner se acordaron de saludar al mexicano, al menos de manera pública por redes sociales.

¿En qué año volvería Checo Pérez a la Fórmula 1?

A falta de confirmaciones oficiales, el padre de Checo -Antonio Pérez- ya habla de un año sabático para volver en la próxima temporada, tal como hicieron otros grandes pilotos de la Máxima a lo largo de la historia. En este contexto, Sergio podría aspirar a ganarse un lugar en Cadillac o a reemplazar a alguno de los pilotos que finalizan su contrato en 2025.

