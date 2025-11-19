¿En peligro el Gran Premio de Las Vegas? Detectan trampa en varios escuderías a horas de la carrera

La Fórmula 1 tuvo actividad por última vez en el circuito de Interlagos, donde se completó el Gran Premio de Brasil. Tras una nueva fecha del campeonato mundial, todo quedó listo para la acción que se desarrollará este fin de semana en Las Vegas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un escándalo que puede llegar a poner en peligro lo que resta de competencia en el año.

Según se reveló, la FIA fue quien decidió llevar a cabo una investigación que terminó dejando el peor desenlace posible. Se terminó conociendo que varias escuderías habrían hecho trampa en el Gran Premio de Brasil con sus monoplazas, situación que abre una serie de escenarios de todo tipo para resolver una problemática inesperada.

De qué se trata el nuevo escándalo en la F1

Aparentemente, varias escuderías habrían utilizado dispositivos ilegales en el fondo plano de sus respectivos autos. Más específicamente se trató de placas de titanio que se expandían con el calor y modificaban los patines encargados de proteger la madera correspondiente por reglamento.

Esto con el fin de que el monoplaza se pegue al suelo más posible, situación física que permite ganar más velocidad en rectas y mayor tracción en curvas. Claro, no se trataba de una búsqueda exagerada en la mejora del rendimiento, pero es sabido cuanto importan las milésimas en esta categoría.

Racing Bulls sería una de las escuderías acusadas de hacer trampa en la F1. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, aunque no se confirmó de manera oficial, la FIA habría señalado a Racing Bulls y Haas como aquellos equipos que buscaron implementar cosas nuevas en sus autos. Automáticamente, se les ordenó que quiten todo tipo de pieza ajena a la construcción original del monoplaza para seguir el reglamento igual que el resto de escuderías. Las lupas estarán apuntando más cerca que nunca este fin de semana…

