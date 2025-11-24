El año de Ferrari no está cumpliendo con las expectativas trazadas a principio de año. La escudería italiana se imaginaba peleando mucho más arriba en las tablas de pilotos y equipos, pero los resultados no aparecieron un ningún momento del año y quien más sufrió esta situación fue Lewis Hamilton, el multicampeón del mundo que siente como su carrera se va terminando sin pena ni gloria.
La gota que derramó el vaso parece haber llegado el pasado fin de semana tras el Gran Premio de Las Vegas. Hamilton tuvo una pésima clasificación bajo la lluvia y obtuvo el peor tiempo, por lo que se vio en la obligación de remontar, aunque sus sobrepasos lo llevaron hasta un octavo puesto que dejó sabor a muy poco.
Lewis Hamilton expresó su frustración con Ferrari
En ese contexto, Lewis fue muy claro con sus dichos y una nueva polémica se instaló. El británico afirmó que esta es la peor temporada de su vida, la que coincide con su estreno en Ferrari. Los comentarios no cayeron nada bien, pero exponen la frustración que siente una de las leyendas más grandes en la historia del automovilismo.
Lewis Hamilton no ocultó su frustración por una mala temporada con Ferrari. (GETTY IMAGES)
“A estas alturas ya no habrá un click. He probado de todo, dentro y fuera del coche. Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi vida y, hagas lo que hagas, solo sigue empeorando. Diez posiciones totalmente irrelevantes, no significan nada. Sigue siendo un fin de semana negativo”, expresó Hamilton tras el Gran Premio de Las Vegas.
Lewis marcha sexto en el campeonato de pilotos con 152 puntos. De cara al próximo año, da la sensación de que el siete veces campeón del mundo apostará sus últimas fichas con el nuevo reglamento para ver si puede conseguir un cierre de carrera acorde a lo que espera o si su paso por Ferrari será deslucido, algo que muy pocos imaginaban.
