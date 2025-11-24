El escándalo en la Fórmula 1 estalló horas después del final del Gran Premio de Las Vegas. Luego del show y que Lando Norris obtuviera un segundo puesto que lo dejaba a un paso de conseguir el Mundial de Pilotos, se confirmó que ambos monoplazas de McLaren fueron descalificados por incumplir el reglamento. La escudería no pasó por alto una polémica situación y se expresó claramente al respeto.

Luego de la carrera, la FIA emitió un comunicado brindando los detalles de las descalificaciones de ambos pilotos: Los patines traseros de los monoplazas fueron medidos y se encontró que estaban por debajo del espesor mínimo de 9 mm especificado.

Las mediciones fueron realizadas con un micrómetro de alta precisión y arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en los coches tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri. Por lo tanto, ambos pilotos de McLaren no pudieron sumar los puntos que habían conseguido en la carrera.

El claro mensaje que dejó McLaren

En ese sentido, desde McLaren expresaron: “Pedimos disculpas a Lando (Norris) y Oscar (Piastri) por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus participaciones en el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada”.

Ambos McLaren fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas. (GETTY IMAGES)

El campeonato quedó al rojo vivo y todo se definirá en las últimas dos carreras. Cuando McLaren creía que su primer título de pilotos estaba a un paso de conseguirse, ahora las cosas se complicaron mucho más de lo esperado y el futuro es incierto. Para la escudería británica será fundamental ofrecerle las garantías a dos pilotos que han demostrado ser eficientes a lo largo de toda la temporada.

