Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

Chelsea recibirá al Barcelona de Hansi Flick sin su mejor futbolista. Cole Palmer no suma minutos en el equipo londinense desde el 20 de septiembre, cuando cayó 2-1 ante Manchester United en Premier League.

Por Tomas Vetere

Sigue a Bolavip en Google!
Chelsea espera con ansias el regreso de Cole Palmer, quien sufrió un accidente doméstico en Londres
© Getty ImagesChelsea espera con ansias el regreso de Cole Palmer, quien sufrió un accidente doméstico en Londres

Por la Jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, Chelsea recibirá al FC Barcelona en Stamford Bridge. El encuentro se llevará a cabo HOY martes 25 de noviembre, en Londres, y los dirigidos por Enzo Maresca buscarán recuperarse después de la dolorosa igualdad ante Qarabag en Azerbaiyán.

Publicidad

Para enfrentar a los conducidos por Hansi Flick, los ingleses saben que no podrán contar con Cole Palmer desde el inicio. El atacante de 23 años estaba recuperándose de una lesión en la ingle, pero una situación extradeportiva terminó quitándole las posibilidades de regresar en los tiempos estipulados.

Cole Palmer no juega desde el 20/9, en la derrota 2-1 con Manchester United (Getty Images)

Cole Palmer no juega desde el 20/9, en la derrota 2-1 con Manchester United (Getty Images)

La semana pasada, en conferencia de prensa previa al juego ante Burnley por la Premier League, Enzo Maresca relató los hechos: ”Desgraciadamente, tuvo un accidente en casa en el que se golpeó el dedo del pie y se lo fracturó. Estaba casi recuperado de su lesión, pero ahora tiene este pequeno problema”.

Publicidad

No es nada importante, pero seguro que no volverá la semana que viene. No lo sabemos, pero está fracturado. Lo único que sabemos es que no estará disponible esta semana, ni la próxima. Yo me despierto muchas veces por la noche para ir al baño, me golpeo la cabeza, la pierna y todo. Son cosas que pasan”, agregó el estratega del equipo británico, dando a entender que Cole Palmer no solo se ausentará ante Barcelona sino también contra Arsenal.

Chelsea y Barcelona, parejos en las posiciones de la Champions League

Ingleses y espanoles afrontarán la quinta jornada del campeonato organizado por UEFA con la misma puntuación. Ambos equipos registran 7 unidades y necesitan seguir sumando para escapar de la zona de repesca, si es que quieren clasificar de manera directa a los Playoffs y no sufrir en instancias preliminares.

La IA advirtió cómo saldrá Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

ver también

La IA advirtió cómo saldrá Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Publicidad

En síntes

  • Chelsea vs. FC Barcelona juegan hoy 25 de noviembre en Stamford Bridge por la Champions League.
  • Cole Palmer es baja por una fractura en el dedo del pie tras accidente casero,
  • 7 puntos suman ambos equipos en la tabla, buscando escapar de la zona de repesca.
tomas vetere
Tomas Vetere
Lee también
¿Por qué no juega Pedri en Chelsea vs. Barcelona por la Champions League?
Champions League

¿Por qué no juega Pedri en Chelsea vs. Barcelona por la Champions League?

Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido
Champions League

Sigue EN VIVO Chelsea vs. Barcelona: minuto a minuto del partido

Las alineaciones de Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League
Champions League

Las alineaciones de Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League

Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano
Apuestas

Pronósticos Atlético de Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan con puntaje ideal al Metropolitano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo