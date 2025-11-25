¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

Por la Jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26, Chelsea recibirá al FC Barcelona en Stamford Bridge. El encuentro se llevará a cabo HOY martes 25 de noviembre, en Londres, y los dirigidos por Enzo Maresca buscarán recuperarse después de la dolorosa igualdad ante Qarabag en Azerbaiyán.

Para enfrentar a los conducidos por Hansi Flick, los ingleses saben que no podrán contar con Cole Palmer desde el inicio. El atacante de 23 años estaba recuperándose de una lesión en la ingle, pero una situación extradeportiva terminó quitándole las posibilidades de regresar en los tiempos estipulados.

Cole Palmer no juega desde el 20/9, en la derrota 2-1 con Manchester United (Getty Images)

La semana pasada, en conferencia de prensa previa al juego ante Burnley por la Premier League, Enzo Maresca relató los hechos: ”Desgraciadamente, tuvo un accidente en casa en el que se golpeó el dedo del pie y se lo fracturó. Estaba casi recuperado de su lesión, pero ahora tiene este pequeno problema”.

”No es nada importante, pero seguro que no volverá la semana que viene. No lo sabemos, pero está fracturado. Lo único que sabemos es que no estará disponible esta semana, ni la próxima. Yo me despierto muchas veces por la noche para ir al baño, me golpeo la cabeza, la pierna y todo. Son cosas que pasan”, agregó el estratega del equipo británico, dando a entender que Cole Palmer no solo se ausentará ante Barcelona sino también contra Arsenal.

Chelsea y Barcelona, parejos en las posiciones de la Champions League

Ingleses y espanoles afrontarán la quinta jornada del campeonato organizado por UEFA con la misma puntuación. Ambos equipos registran 7 unidades y necesitan seguir sumando para escapar de la zona de repesca, si es que quieren clasificar de manera directa a los Playoffs y no sufrir en instancias preliminares.

