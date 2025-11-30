La definición del Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 es inmejorable. Si bien en temporadas anteriores este título se sentenció con antelación, en esta oportunidad hay tres corredores que llegan a la última carrera (Gran Premio de Abu Dhabi) con chances de conseguir el título y hay una serie de combinaciones que pueden darle la gloria a uno u otro.
Max Verstappen logró un valioso triunfo este domingo en Qatar y escaló hasta la segunda posición de la tabla, a tan solo 12 unidades del líder, Lando Norris. No obstante, Oscar Piastri también puede quedar en lo más alto. A continuación, conoce qué necesita cada uno para campeonar.
Piastri, Verstappen y Norris observando el título de la F1 (Imagen generada con la IA de Google Gemini)
Qué necesita Lando Norris para ser campeón
- Garantizado: terminar 3º o mejor (3º → 423 puntos) — con eso ya supera el máximo que pueden alcanzar Verstappen (421) y Piastri (417).
- Si termina 4º (420 pts): sigue siendo campeón si Verstappen no gana. Si Verstappen gana (421) Norris queda segundo por 1 punto.
- Si termina 5º (418 pts): pierde solo si Verstappen gana (421). Piastri ganando (417) no le alcanza.
- Si termina 6º (416 pts): puede ser superado por Piastri si Piastri gana (417), y también por Verstappen si éste suma lo suficiente.
- Resumen: con un podio tiene el título asegurado; con 4º o 5º depende exclusivamente de que Verstappen no gane; con 6º o peor ya entra en riesgo frente a una victoria de Piastri o Verstappen.
Qué necesita Max Verstappen para ser campeón
- No puede garantizar el título por sí solo con cualquier puesto (es decir: no hay un resultado suyo que, independientemente de lo que hagan los otros, le asegure el título).
- Condiciones para que sea campeón:
- Si Verstappen gana (1º → 421 pts): necesita que Norris termine 4º o peor (Norris 4º → 420, Verstappen 421). Si Norris es 3º (423) Verstappen no alcanza. Piastri no podrá superar a Verstappen si Verstappen gana (piastri máximo 417).
- Si Verstappen es 2º (414 pts): para superar a Norris necesita que Norris termine 8º o peor. Además, Piastri no puede ganar (si Piastri gana llega a 417).
- Resumen: la vía más simple es ganar la carrera y que Norris sea 4º o peor; si no gana, necesita que Norris acabe muy abajo y que Piastri no saque demasiados puntos.
Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón
- Requisito casi obligatorio: ganar la carrera. Si Piastri gana llega a 417 puntos.
- Con 417, para superar a Norris éste debe finalizar sexto o peor. Si Norris fuese 5º (10 pts → 418) Piastri ganando quedaría 2º por un punto.
- Sobre Verstappen: si Piastri gana, Verstappen no puede superarle si Verstappen queda 2º (414) o peor.
- Resumen: Piastri podría ser campeón sin ganar solo si hace 2º/3º y ambos rivales (Norris y Verstappen) puntúan lo justo para quedar por detrás. La condición práctica y suficiente es Piastri 1º y Norris 6º o peor.
¿Quién sale campeón en caso de empate?
En caso de que haya empate en puntos, el campeón se decide por countback (más victorias, luego más segundos y así sucesivamente). ¿Lo curioso? Los tres ganaron siete carreras cada uno esta temporada, por lo que el resultado en Abu Dhabi será determinante también en caso de tener que desempatar.
En síntesis
- Lando Norris asegura el título mundial si termina 3º o mejor en Abu Dhabi.
- Max Verstappen necesita ganar y que Norris finalice 4º o peor para campeonar.
- Los tres candidatos suman 7 victorias cada uno, cifra determinante en caso de empate.