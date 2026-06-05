Fernando Alonso explota contra la F1: “Es la peor generación de coches y no deberían competir”

El piloto español de Aston Martin manifestó su descontento con el nuevo reglamento luego de las sesiones del viernes en el GP de Mónaco.

Pasan las semanas y las críticas de los pilotos de la Fórmula 1 contra el nuevo reglamento no cesan. En esta oportunidad, Fernando Alonso explotó contra los nuevos coches híbridos después de las sesiones de libres del viernes en el Gran Premio de Mónaco 2026.

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Si bien las quejas de Alonso no son nuevas, al margen de los problemas internos que intenta solucionar Aston Martin, esta vez el asturiano se mostró harto y llegó a declarar en zona de prensa que es “la peor generación de coches” que ha llevado a Mónaco.

En la misma línea, Alonso sostuvo que“los coches híbridos no deberían competir“. Y explicó: “La manera de recargar la batería con la frenada genera inconsistencia en el freno del motor. A veces tienes mucho, otras veces menos o nada. Si tienes la batería llena, no tienes freno motor”.

Fernando terminó 20° tanto en la FP1 (con accidente y bandera roja incluida) como en la FP2. Sin embargo, su fuerte crítica contra los nuevos motores híbridos va más allá de sus resultados personales y los pilotos siguen luchando contra la FIA para obtener más cambios.

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El choque de Fernando Alonso en la Práctica Libre 1 del GP de Mónaco

El experimentado piloto español perdió levemente el control de sus coche al salir del túnel y, aunque terminó impactando contra el muro y volaron algunas piezas de su Aston Martin, lo cierto es que logró maniobrar bien para evitar un impacto mayor.

This moment in FP1 could have been a lot worse for Fernando Alonso! 😱😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tk9lIycfzo — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

En síntesis

Fernando Alonso terminó en la vigésima posición en FP1 y FP2.

terminó en la vigésima posición en FP1 y FP2. Sufrió un choque contra el muro en la FP1.

en la FP1. Los motores híbridos 2026 generaron críticas por inconsistencia en el freno del motor.