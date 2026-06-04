Gran Premio de Mónaco 2026: ” A Checo Pérez siempre le ha ido bien en circuitos callejeros”

Hay muchas expectativas para Checo Pérez porque viene con el ánimo por las nubes, de acuerdo a lo que vimos el fin de semana en Montreal. Fue el primer fin de semana donde Cadillac se permitió rodar en la mitad del pelotón, siguiendo el ritmo del resto en la carrera. Y acá venimos hablando mucho de lo que le está dando el mexicano al equipo, claramente por encima de Valtteri Bottas, al menos desde los resultados, funcionamiento y la información. Habíamos hablado mucho de cuánto mérito tuvo para esta escudería llegar a arrancar la temporada de la Fórmula 1 con dos autos puestos a correr. Parece una obviedad pero con un equipo nuevo y una logística tan complicada tiene mucho mérito.

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Ha sido tal el dominio de Checo Pérez sobre Valtteri Bottas en el arranque de la temporada que el Team Principal del equipo ha tenido que salir esta semana a negar rotundamente cualquier rumor o comentario acerca del futuro del piloto finlandés dentro del equipo en la posibilidad de ser reemplazado. Su puesto no está en juego, pero sí mucha gente ya empieza a creerlo como consecuencia de una realidad: el mexicano ha sido mejor.

No es Mónaco un circuito donde todos traigan una gran cantidad de desarrollo porque, al final de cuentas, no hay otra carrera que se le parezca ni un poquito en el resto de la temporada. Sin embargo, en esto de la evolución constante de Cadillac ya se sabe que va a traer un alerón trasero completamente nuevo y un innovador diseño de la salida del escape, todo para tratar de buscar mayor carga aerodinámica en la parte trasera y ganar en velocidad de curva y aceleración.

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A Checo Pérez le gustan mucho este tipo de circuitos, siempre le ha ido bien en los callejeros. Sin ir más lejos… recuerden lo que ha sido una de las mejores victorias en la historia del automovilismo mexicano con él ganando en Mónaco, en 2022. Eso le trae un sabor de boca muy especial y es un escenario que le queda cómodo para seguir desarrollando y haciendo competitivo a su equipo.