Ralf Schumacher asegura que Hamilton “no tiene chances” frente a Leclerc y le sugiere el retiro a Fernando Alonso

Ralf, hermano menor de Michael, no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar a los dos pilotos más veteranos de la actual parrilla de la F1.

La Fórmula 1 entró en un nuevo receso tras el Gran Premio de Miami 2026. La Máxima no contará con actividad ni este fin de semana ni el próximo, pero Ralf Schumacher no quiso esperar hasta la próxima carrera en Canadá para dar su opinión sobre Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

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El hermano menor de Michael se caracteriza por sus críticas sin tapujos desde que cumple el rol de analista de la F1. Esta vez, sus víctimas fueron Lewis Hamilton y Fernando Alonso, los dos pilotos más veteranos de la parrilla de la temporada 2026.

Ralf platicó en ‘Backstage Boxengasse‘ y aseguró que Hamilton “no tiene la más mínima chance” en la competencia interna de Ferrari con Charles Leclerc. El monegasco superó al heptacampeón en la tabla de posiciones de 2025 y ahora también se encuentra arriba con una pequeña diferencia de ocho puntos, por lo que la opinión de Schumacher está respaldada con los datos, al menos por el momento.

Ralf Schumacher cree que Hamilton y Fernando Alonso deben dejar espacio a nuevas generaciones (Getty Images)

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Más adelante, el hermano menor de Michael Schumacher se sugirió el retiro al propio Hamilton y metió en esa misma bolsa a Fernando Alonso. “Ya es hora. A mí tampoco me gustaría oír eso. Pero Hamilton, y Fernando Alonso también, han pasado una etapa fantástica en la Fórmula 1”, manifestó Ralf.

Acto seguido, completó su idea: “Creo que para ambos ha llegado el momento de dejar libre el asiento a final de año para dar una oportunidad a pilotos más jóvenes“.

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¿Hasta cuándo tienen contrato Lewis Hamilton y Fernando Alonso?

Lewis Hamilton firmó un contrato multianual con Ferrari hasta 2027, con opción a extenderlo hasta 2028. Fernando Alonso, en cambio, selló una extensión en 2024 con Aston Martin hasta el final de la temporada 2026. Sin embargo, el asturiano podría renovar por una temporada más después del decepcionante inicio de año con el motor Honda.

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En síntesis