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Fernando Alonso se golpeó contra el muro en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá

Fernando Alonso se dio contra el muro en la curva 3 del Circuito Gilles-Villeneuve y causó una bandera roja.

Fernando Alonso chocó en la clasificación sprint
© X (Fórmula 1)Fernando Alonso chocó en la clasificación sprint

Este día ha sido accidentado para varios pilotos en el inicio del Gran Premio de Canadá y la clasificación para la sprint no fue la excepción después de lo que sucedió en las Prácticas Libres 1 de la Fórmula 1.

Fernando Alonso fue el primer protagonista en la sprint qualy. El español se dio contra el muro en la curva 3 del Circuito Gilles-Villeneuve y el experimentado piloto rápidamente pidió disculpas al equipo en la radio reconociendo el error.

Aston Martin ha sido de los peores equipos de la Fórmula 1 en este inicio de temporada. Sin embargo, justo este viernes la escudería británica ha dado indicios de un crecimiento considerable y Fernando Alonso apuntaba a llegar a la SQ2.

Por este motivo el choque contra el muro del español llega en un mal momento para Aston Martin, pero incluso a Fernando Alonso se lo vio contento por notar que por primera vez en la temporada tiene un monoplaza dentro de todo competitivo.

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Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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