La programación semanal de los seguidores de la Fórmula 1 cambiará por esta oportunidad y a modo de excepción respecto a las últimas carreras. Es que el GP de Azerbaiyán 2026 cuenta con una disposición diferente a los demás Grandes Premios de la temporada. Se trata de una calendarización atípica y única dentro de la categoría de elite.

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A diferencia de todos los circuitos anteriores donde se compitió durante este año, la carrera en Bakú se realizará el sábado y no el domingo. La organización de la F1 confirmó el adelantamiento de la fecha por un día. Habitualmente, los pilotos corren por los puntos los domingos, día que tiene acostumbrados a los fans. Esta vez, no será de tal modo.

Esta determinación tuvo lugar por motivos que exceden a la Fórmula 1 y a sus autoridades. Se debe al respeto cultural por una efeméride trascendental para el país anfitrión. Este domingo es una fecha muy especial para Azerbaiyán como nación, y fueron ellos quienes elevaron la petición y gestionaron el cambio al sábado 26 de septiembre.

La Fórmula 1 respeta las tradiciones de Azerbaiyán [Foto: Getty]

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El aniversario que se celebra el domingo en Azerbaiyán es el “Día de la Memoria”, que se conmemora cada 27 de septiembre en aquel país. Aunque en otros Grandes Premios se ha corrido en días que coincidían con fechas de índole religioso de otros países, aquí fue casi una imposición de los locales. Por ello, la F1 acabó accediendo al mismo.

El Día de la Memoria en Azerbaiyán recuerda a los miles de soldados caídos en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Aquel enfrentamiento bélico ante Armenia, que ocurrió en 2020 y duró hasta 44 días, dejó numerosísimas bajas en las fuerzas armadas locales. Así, en esta fecha especial se le rinde homenaje a los fallecidos con esta jornada oficial de luto nacional.

Con esta consideración, el GP de Azerbaiyán 2026 se pasará a disputar jueves, viernes y sábado, en lugar de llevarse a cabo viernes-sábado-domingo como ocurre en otros circuitos. Los aficionados de la Fórmula 1 deberán reordenar sus tareas para poder seguir los acontecimientos que se celebrarán en esta reprogramación del Gran Premio.

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La Fórmula 1 respeta la tradición de este país no solo porque lo merece sino porque tampoco quiere perder un socio comercial y estratégico tan importante. El gobierno de Azerbaiyán ofrece un fuerte respaldo político y financiero al evento deportivo, por contemplarlo como una gran plataforma de proyección al mundo. ¡Se viene Bakú 2026!