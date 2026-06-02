El piloto argentino de Alpine busca seguir en buena racha, pero tiene en claro que la clasificación marcará su rumbo en la carrera.

Alpine ha dado un paso al frente este año luego de un 2025 decepcionante y la gran estrella del equipo en las últimas carreras ha sido Franco Colapinto. Luego de su exhibición en Buenos Aires, el piloto argentino sumó tanto en Miami (7°) y Canadá (6°), superando en ambas carreras a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Ahora, Colapinto buscará seguir por la misma senda este fin de seman en Mónaco, el que es -para muchos- el Gran Premio más emblemático del calendario de la Fórmula 1. No obstante, Franco adelantó que el domingo no es el día más importante en este circuito.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá (Getty Images)

En declaraciones publicadas por Alpine, Colapinto avisó: “Como adelantar es tan complicado en este circuito (Mónaco), el sábado es probablemente el día más importante de todo el año”. Con esto, Franco dejó en claro que la posición que obtenga en la clasificación del sábado jugará un papel fundamental en el resultado final.

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La preparación de Franco Colapinto para el GP de Mónaco 2026

“Ha sido una semana de descanso muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal, y una que ha sido muy positiva mientras buscamos mantener nuestro fuerte impulso. Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una visita rápida a París por mi cumpleaños”, comenzó contando Colapinto en las delcaraciones compartidas por Alpine.

Más adelante, Franco completó: “Regresé directo a Enstone para pasar más tiempo con el equipo después de eso y prepararme para el inicio de la intensa temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año”.

En síntesis

Franco Colapinto terminó séptimo en Miami y sexto en el Gran Premio de Canadá.

terminó séptimo en Miami y sexto en el Gran Premio de Canadá. Gran Premio de Mónaco es la siguiente carrera del piloto argentino con Alpine.

es la siguiente carrera del piloto argentino con Alpine. El sábado es el día más importante del año en Mónaco, según Colapinto.