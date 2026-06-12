Alpine solicitó una revisión luego de la carrera en Montecarlo por considerar que el medidor de velocidad en la calle de boxes había fallado.

Final feliz para Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco 2026. Si bien este viernes 12 de junio comienza a disputarse el GP de Barcelona con las Prácticas Libres 1 y 2, la FIA le comunicó una excelente noticia al piloto francés: recuperó su P3 de Montecarlo.

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El piloto de Alpine había conseguido finalizar tercero en la carrera y festejó su podio por todo lo alto a bordo de su monoplaza. Sin embargo, se le aplicaron dos sanciones de segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes y cayó hasta el P7, una situación que generó polémica.

Gasly was celebrating his podium, you can't make this up 😭😭😭 pic.twitter.com/L8FrFqbSSE — Holiness (@F1BigData) June 7, 2026

Como es sabido, los pilotos tocan un botón en su volante para no exceder dicho límite (60 km/h en Mónaco) cuando entran al pit lane. Sin embargo, tanto a Gasly como a otros pilotos los sancionaron por exceder el límite por apenas una fracción (entre 0.1 y 0.5 km/h). Esto levantó sospechas y Alpine hizo una queja formal.

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Finalmente, tras hacer las investigaciones pertinentes en el circuito de Mónaco, la FIA constató que el medidor de velocidad de la calle de boxes había fallado y le devolvió el tercer puesto a Pierre Gasly, una decisión que impacta de lleno tanto en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos como en la del Campeonato de Constructores.

La reacción de Pierre Gasly tras recuperar su podio en Mónaco

“LO RECUPERAMOS!! P3 en Mónaco!! Ha sido una montaña rusa de emociones estos últimos días, celebraciones extrañas, pero lo más importante, increíblemente felices de haber recuperado nuestro resultado. Enorme agradecimiento a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron!! Gracias FIA & F1 por la transparencia de la situación. ¡Una para recordar!”, escribió Gasly en redes sociales, acompañado de una foto haciendo un número tres con sus dedos.

WE GOT IT BACK!! P3 in Monaco!!

Been a rollercoaster of emotions the last few days, weird celebrations, but most importantly, incredibly happy we got our result back. Huge thanks to my amazing team and all the people who supported us!! Thanks FIA & F1 for the transparency of the… pic.twitter.com/kq6RZxagLE — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) June 12, 2026

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026 actualizada

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos

– 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos

– 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos

– 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos

– 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 58 puntos

– 58 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos

– 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos

– 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos

– 35 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 26 puntos

– 26 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 24 puntos

– 24 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

– 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos

– 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 11 puntos

– 11 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

– 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

– 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

– 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

– 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

– 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

– 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

– 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

– 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026 actualizada