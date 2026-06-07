Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco 2026 y Russell no sumó puntos: las tablas de posiciones de la F1

El joven piloto italiano de Mercedes lideró la carrera de principio a fin en Montecarlo y no parece tener rival esta temporada.

El título de la temporada 2026 de la Fórmula 1 parece tener nombre y apellido: Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco 2026 (quinta victoria consecutiva) y se despegó todavía más de su compañero de equipo, George Russell, quien no pudo sumar puntos y fue superado por Lewis Hamilton en la tabla.

Publicidad

La carrera de Montecarlo estuvo marcada por una lluvia de penalizaciones, una extensa bandera roja y los abandonos de figuras como Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc. Por su parte, Checo Pérez recibió una sanción de 10 segundos que le arrebató el punto que había conseguido, mientras que Franco Colapinto finalizó en el P14.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el GP de Mónaco 2026 (Getty Images)

Resultado del GP de Mónaco 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Audi) George Russell (Mercedes) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Max Verstappen (Red Bull) – DNF

Publicidad

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026