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Fórmula 1

Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco 2026 y Russell no sumó puntos: las tablas de posiciones de la F1

El joven piloto italiano de Mercedes lideró la carrera de principio a fin en Montecarlo y no parece tener rival esta temporada.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1
© Getty ImagesKimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1

El título de la temporada 2026 de la Fórmula 1 parece tener nombre y apellido: Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco 2026 (quinta victoria consecutiva) y se despegó todavía más de su compañero de equipo, George Russell, quien no pudo sumar puntos y fue superado por Lewis Hamilton en la tabla.

La carrera de Montecarlo estuvo marcada por una lluvia de penalizaciones, una extensa bandera roja y los abandonos de figuras como Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc. Por su parte, Checo Pérez recibió una sanción de 10 segundos que le arrebató el punto que había conseguido, mientras que Franco Colapinto finalizó en el P14.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el GP de Mónaco 2026 (Getty Images)

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el GP de Mónaco 2026 (Getty Images)

Resultado del GP de Mónaco 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Liam Lawson (Racing Bulls)
  6. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Alex Albon (Williams)
  9. Esteban Ocon (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. George Russell (Mercedes)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Checo Pérez (Cadillac)
  16. Carlos Sainz (Williams) – DNF
  17. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
  18. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  19. Lando Norris (McLaren) – DNF
  20. Oliver Bearman (Haas) – DNF
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  22. Max Verstappen (Red Bull) – DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Gran Premio de Mónaco 2026: ” A Checo Pérez siempre le ha ido bien en circuitos callejeros”

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 244 puntos
  2. Ferrari – 165 puntos
  3. McLaren – 118 puntos
  4. Red Bull Racing – 72 puntos
  5. Alpine – 41 puntos
  6. Racing Bulls – 39 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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