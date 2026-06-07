Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco 2026 y Russell no sumó puntos: las tablas de posiciones de la F1

El título de la temporada 2026 de la Fórmula 1 parece tener nombre y apellido: Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco 2026 (quinta victoria consecutiva) y se despegó todavía más de su compañero de equipo, George Russell, quien no pudo sumar puntos y fue superado por Lewis Hamilton en la tabla.
La carrera de Montecarlo estuvo marcada por una lluvia de penalizaciones, una extensa bandera roja y los abandonos de figuras como Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc. Por su parte, Checo Pérez recibió una sanción de 10 segundos que le arrebató el punto que había conseguido, mientras que Franco Colapinto finalizó en el P14.
Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el GP de Mónaco 2026 (Getty Images)
Resultado del GP de Mónaco 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- George Russell (Mercedes)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams) – DNF
- Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Lando Norris (McLaren) – DNF
- Oliver Bearman (Haas) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Max Verstappen (Red Bull) – DNF
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Gran Premio de Mónaco 2026: ” A Checo Pérez siempre le ha ido bien en circuitos callejeros”
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 244 puntos
- Ferrari – 165 puntos
- McLaren – 118 puntos
- Red Bull Racing – 72 puntos
- Alpine – 41 puntos
- Racing Bulls – 39 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos