El piloto mexicano había logrado finalizar décimo en la emblemática carrera de Montecarlo, pero finalmente la FIA se lo quitó.

Malas noticias para Checo Pérez y Cadillac. El piloto mexicano había finalizado la carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 con una gran sonrisa por haber conseguido el primer punto en la historia de la nueva escudería americana de la F1, pero horas más tarde se lo quitaron.

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Sergio se benefició de una sanción contra Nico Hülkenberg para escalar hasta el puesto 10, pero luego de la carrera fue investigado por colocarse fuera de posición en la casilla en la reanudación luego de la bandera roja. Finalmente, la FIA lo sancionó con 10 segundos y bajó hasta la 15° posición.

De esta manera, quien ocupó su lugar en la clasificación final del GP de Mónaco y sumó una unidad fue Fernando Alonso, algo inimaginable en este momento de la temporada por los conocidos problemas contra los que lucha Aston Martin desde que comenzó el curso.

Por esta acción sancionaron a Checo Pérez en el GP de Mónaco

🚨 La FIA está investigando a Checo Pérez por colocarse fuera de posición en la casilla



Si hay sanción, Fernando Alonso será 10º.#F1 #MonacoGP 🇲🇨pic.twitter.com/oYIinHjuWc — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) June 7, 2026

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Resultado actualizado del GP de Mónaco 2026 tras la sanción de Checo Pérez

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Audi) George Russell (Mercedes) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Max Verstappen (Red Bull) – DNF

En síntesis