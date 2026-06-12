¡Actualizadas! Así quedaron las tablas de posiciones de la F1 tras el P3 de Gasly en Mónaco

Algunos puestos se movieron tanto en el Mundial de Pilotos como en el Campeonato de Constructores luego del fallo de la FIA.

La Fórmula 1 confirmó este viernes 12 de junio la noticia de que Pierre Gasly recuperó su P3 en la carrera del Gran Premio de Mónaco justo antes de que los pilotos salieran a la pista para la Práctica Libre 1 del GP de Barcelona en Montmeló.

Publicidad

Esto no solo le permitió a Gasly encarar la sesión con una inyección anímica, sino que además provocó cambios importantes en las tablas de posiciones de la Fórmula 1. El piloto francés pasó de sumar 6 a 15 puntos; mientras que Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad perdieron unidades.

Los grandes beneficiados de todo esto fueron el propio Pierre Gasly -quien llegó a los 35 puntos- y su equipo Alpine, que logró sacarle una ventaja de 15 unidades a Racing Bulls, su perseguidor más cercano en la lucha de la zona media.

Flavio Briatore y Pierre Gasly, sonrientes en Miami (Getty Images)

Publicidad

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos

– 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos

– 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos

– 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos

– 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 58 puntos

– 58 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos

– 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos

– 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos

– 35 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 26 puntos

– 26 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 24 puntos

– 24 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

– 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos

– 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 11 puntos

– 11 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

– 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

– 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

– 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

– 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

– 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

– 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

– 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

– 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026