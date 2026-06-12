¡Actualizadas! Así quedaron las tablas de posiciones de la F1 tras el P3 de Gasly en Mónaco

La Fórmula 1 confirmó este viernes 12 de junio la noticia de que Pierre Gasly recuperó su P3 en la carrera del Gran Premio de Mónaco justo antes de que los pilotos salieran a la pista para la Práctica Libre 1 del GP de Barcelona en Montmeló.
Esto no solo le permitió a Gasly encarar la sesión con una inyección anímica, sino que además provocó cambios importantes en las tablas de posiciones de la Fórmula 1. El piloto francés pasó de sumar 6 a 15 puntos; mientras que Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad perdieron unidades.
Los grandes beneficiados de todo esto fueron el propio Pierre Gasly -quien llegó a los 35 puntos- y su equipo Alpine, que logró sacarle una ventaja de 15 unidades a Racing Bulls, su perseguidor más cercano en la lucha de la zona media.
Flavio Briatore y Pierre Gasly, sonrientes en Miami (Getty Images)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 58 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 26 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 24 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 11 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
GP de Barcelona 2026 de la F1: horarios, fechas y dónde ver por TV todas las sesiones en Montmeló
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 244 puntos
- Ferrari – 165 puntos
- McLaren – 116 puntos
- Red Bull Racing – 69 puntos
- Alpine – 50 puntos
- Racing Bulls – 35 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos