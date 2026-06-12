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Fórmula 1

¡Actualizadas! Así quedaron las tablas de posiciones de la F1 tras el P3 de Gasly en Mónaco

Algunos puestos se movieron tanto en el Mundial de Pilotos como en el Campeonato de Constructores luego del fallo de la FIA.

Pierre Gasly consiguió su mejor posición en la temporada tras el fallo de la FIA
© Getty ImagesPierre Gasly consiguió su mejor posición en la temporada tras el fallo de la FIA

La Fórmula 1 confirmó este viernes 12 de junio la noticia de que Pierre Gasly recuperó su P3 en la carrera del Gran Premio de Mónaco justo antes de que los pilotos salieran a la pista para la Práctica Libre 1 del GP de Barcelona en Montmeló.

Esto no solo le permitió a Gasly encarar la sesión con una inyección anímica, sino que además provocó cambios importantes en las tablas de posiciones de la Fórmula 1. El piloto francés pasó de sumar 6 a 15 puntos; mientras que Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad perdieron unidades.

Los grandes beneficiados de todo esto fueron el propio Pierre Gasly -quien llegó a los 35 puntos- y su equipo Alpine, que logró sacarle una ventaja de 15 unidades a Racing Bulls, su perseguidor más cercano en la lucha de la zona media.

Flavio Briatore y Pierre Gasly, sonrientes en Miami (Getty Images)

Flavio Briatore y Pierre Gasly, sonrientes en Miami (Getty Images)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
  • George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  • Oscar Piastri (McLaren) – 58 puntos
  • Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  • Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
  • Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos
  • Isack Hadjar (Red Bull) – 26 puntos
  • Liam Lawson (Racing Bulls) – 24 puntos
  • Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  • Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 11 puntos
  • Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  • Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  • Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  • Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  • Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  • Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  • Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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GP de Barcelona 2026 de la F1: horarios, fechas y dónde ver por TV todas las sesiones en Montmeló

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 244 puntos
  2. Ferrari – 165 puntos
  3. McLaren – 116 puntos
  4. Red Bull Racing – 69 puntos
  5. Alpine – 50 puntos
  6. Racing Bulls – 35 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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