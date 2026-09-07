El piloto francés no está teniendo una buena temporada y la escudería americana ya comenzó a hacer sondeos.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no llegó a su fin, pero el mercado ya se comenzó a mover. Algunas escuderías ya fueron anunciando renovaciones para el próximo año, mientras que otras analizan cambios en sus alineaciones titulares.

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Uno de los equipos que pertence a este segundo grupo es Haas. La escudería americana no estaría conforme con el rendimiento de Esteban Ocon y, según informó en las últimas horas Marc Limacher, ya inició contactos con Yuki Tsunoda como posible reemplazo.

Yuki Tsunoda corrió para Racing Bulls en Países Bajos e Italia (Getty Images)

El piloto japonés perdió su asiento en Red Bull y quedó como reserva, pero fue parte de los últimos dos Grandes Premios por la lesión de Isack Hadjar (Lawson pasó a Red Bull y Tsunoda corrió para Racing Bulls). A sus 26 años, Yuki tiene el objetivo de volver a conseguir una butaca titular y Haas podría darle esa posibilidad.

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J'entends que Haas a sondé Yuki Tsunoda après le GP de Hollande.



Le japonais a été approché par l'équipe américaine pour la saison prochaine en remplacement de Esteban Ocon. pic.twitter.com/G1CMxeai5J — Marc Limacher | BUSINESS / book GP (@MarcLimacher) September 7, 2026

Esteban Ocon está siendo aplastado por su compañero de equipo

Ocon está en la cuerda floja como piloto de Haas y mucho de esto tiene que ver con los resultados decepcionantes que ha obtenido en la temporada 2026. Luego de 13 jornadas, el piloto francés apenas registra 3 puntos contra los 18 que consiguió Oliver Bearman.

Este análisis es más contundente si tomamos en cuenta que Ocon es el piloto más experimentado de los dos. Sin embargo, aunque Esteban tiene más años que Bearman en la Máxima, el británico lo está superando ampliamente.

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En síntesis