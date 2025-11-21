Este fin de semana se está llevando a cabo el Gran Premio de Las Vegas. Una vez que finalice la carrera en el circuito ubicado en los Estados Unidos, a la temporada 2025 de la Fórmula 1 solo le quedarán dos eventos antes de que concluya: Qatar y Abu Dhabi.

Cada vez falta menos para que Checo Pérez vuelva a la categoría y se suba por primera vez al monoplaza de Cadillac, el nuevo equipo de la Fórmula 1 que aparecerá en 2026. Sin embargo, en Red Bull todavía algunos se acuerdan del mexicano, como por ejemplo Helmut Marko.

El reconocido asesor de Red Bull ha criticado en numerosas oportunidades a Checo Pérez, incluso cuando el tapatío se encontraba en el equipo austríaco. En este caso Helmut Marko volvió a hacerlo al hablar sobre qué necesita un piloto para ser campeón del mundo de la Fórmula 1 y comparó a Max Verstappen con lo que hacía el mexicano.

“Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto inestable en la parte trasera, Checo soltaba el acelerador y Max seguía acelerando a fondo“, comentó el asesor de Red Bull en el Podcast ‘Beyond The Grid’ de la Fórmula 1.

Checo Pérez y Helmut Marko (Getty Images)

“Max Verstappen es el yerno perfecto para casi cualquier mamá, pero una vez que está en el auto es una persona diferente y él no tiene ningún compromiso con nadie“, agregó Helmut Marko en la comparación que hizo sobre Max Verstappen y Checo Pérez.

La pretemporada de Checo Pérez en Cadillac

El piloto tapatío tuvo su primera prueba la semana pasada, cuando se subió al SF-23 de Ferrari y giró en el circuito de Imola. Fueron dos días importantes para Checo Pérez y Cadillac para reunir información y seguir trabajando de cara a la temporada 2026.

Y si bien el primer Gran Premio del mexicano en su regreso será en Australia en marzo, Checo Pérez estará presente en tres pruebas de pretemporada: la primera del 26 al 30 de enero en Barcelona y luego las dos restantes se llevarán a cabo Bahréin, el 11-13 de febrero y el 18-20 del mismo mes, respectivamente.

