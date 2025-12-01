El Gran Premio de Qatar 2025 fue uno de los más atractivos de la recta final de la temporada de la Fórmula 1. Lando Norris no solo no pudo ganar para consagrarse campeón, sino que además se quedó afuera del podio luego de una cuestionable estrategia de McLaren tras la aparición temprana de un safety car.

No obstante, dentro de lo malo, Lando consiguió un sobrepaso crucial sobre Kimi Antonelli en la última vuelta para finalizar cuarto y, así, sumar 12 puntos en lugar de 10. Ahora bien, esta acción estuvo cargada de polémica por una grave acusación de Helmut Marko que desataría declaraciones cruzadas.

Puntualmente, Marko aseguró tras la carrera que Antonelli había dejado pasar a Lando deliberadamente. “Es muy obvio”, comentó el asesor de Red Bull. Ante esta afirmación, Toto Wolff -Team Principal de Mercedes- salió al cruce y le respondió a Helmut: “No tiene sentido, explotó mi cabeza escuchar eso. ¿Cómo se puede ser tan descerebrado como para decir algo así? Es una completa tontería”.

Sin embargo, esto no quedó allí, ya que el rookie italiano de Mercedes sufrió acoso en redes sociales a raíz de las palabras de su error en la última vuelta y la posterior acusación de Marko. Tras esta ola de comentarios negativos, Antonelli quitó su foto de perfil en Instagram y puso en su lugar un círculo negro. Ante esta situación, Red Bull emitió un comunicado de disculpas este lunes.

El comunicado de Red Bull Racing

“Los comentarios hechos antes de que terminara el GP de Qatar y justo después, que sugerían que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos.

Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo superara.

Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abuso en línea”.

Comunicado de Red Bull (@redbullracing)

El adelantamiento de Lando Norris sobre Kimi Antonelli en Qatar

En síntesis