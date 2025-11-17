Checo Pérez palpita su redebut: principal objetivo en Cadillac y expectativas para 2026

El nombre de Checo Pérez tomó especial relevancia la última semana por sus test en Imola. El tapatío dio varios giros en el circuito de Emilia-Romaña a bordo de un Ferrari SF-23, lo que significó su regreso a las pistas desde diciembre de 2024, cuando corrió su última carrera con Red Bull Racing antes de ser despedido.

Las sensaciones del mexicano en pista fueron buenas, pero el rendimiento del coche es una incertidumbre. En este contexto, la Fórmula 1 entrevistó a Checo y el oriundo de Guadalajara contó cómo encara este nuevo desafío, cuáles son sus objetivos y qué expectativas tiene con Cadillac.

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026 (GETTY IMAGES)

“Veo esto como mi gran proyecto final en el deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso exitoso”, comenzó asegurando Sergio. “Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo: tener un impacto fuerte en la Fórmula 1 desde el primer día“, completó sobre el principal objetivo.

Más adelante, dio a entender que no esperan pelear con los mejores equipos desde el principio y que se centrarán en las mejoreas con el correr de las semanas: “Para mí, es un poco irrelevante dónde empezamos. Lo más importante es qué tan rápido podemos progresar”.

Por último, no duda en que Cadillac logre tener todo a tiempo para la próxima temporada, aunque es consciente de que las mejoras y configuraciones óptimas se darán a conocer luego de competir: “Creo que una cosa es tener todo listo para Melbourne, pero otra es tenerlo listo y competitivo, que es por lo que todos estamos trabajando. Tener toda esa experiencia alrededor realmente nos ayuda mucho”.

Las desmotivación de Checo Pérez

En otro pasaje de la entrevista, Sergio se abrió y expuso sus sentimientos “Empecé a tener un poco de desmotivación con el deporte, y no puedo permitir que eso pase porque este deporte me ha dado todo. El día que deje el deporte, quiero irme con una gran sonrisa y mucho respeto, porque el deporte me ha dado todo”. No obstante, fue precisamente su nueva escudería la que le devolvió el entusiasmo: “Cuando empezaron las conversaciones con Cadillac y vimos esa pasión por las carreras, entonces sentí que aún tenía algo más dentro de mí“.

En síntesis