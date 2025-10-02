La Fórmula 1 regresa este fin de semana con uno de los circuitos más exigentes de todo el calendario: el Gran Premio de Singapur. Esta cita se corre en un trazado callejero, pero con la particularidad de que la carrera es de noche para combatir las altas temperaturas del Circuito Urbano Marina Bay.
McLaren tiene la posibilidad de asegurarse el Campeonato de Constructores, pero las últimas dos victorias consecutivas de Max Verstappen han hecho saltar las alarmas de Oscar Piastri y Lando Norris en esta recta final de la temporada. Cuando parecía que el título se decidiría entre ellos dos, ahora apareció un tercero en la batalla.
Lo que suceda en Singapur confirmará si fue solo un tropiezo del equipo papaya en Italia y Azerbaiyán o si efectivamente Max está en pelea para obtener su quinto Mundial de Pilotos consecutivo. A continuación, conoce todo el cronograma para no perderte de nada con uso horario del Centro de México.
ver también
El nuevo piloto que busca Cadillac para acompañar a Checo Pérez en la Fórmula 1
Cronograma completo del GP de Singapur 2025
Viernes 3 de octubre:
- Prácticas Libres 1: 03.30 a 04.30 hs (CDMX)
- Prácticas Libres 2: 07.00 a 08.00 hs (CDMX)
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 03.30 a 04.30 hs (CDMX)
- Clasificación: 07.00 a 08.00 hs (CDMX)
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 06.00 hs (CDMX)
ver también
El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”
Próximas carreras de la Fórmula 1 2025
- Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre