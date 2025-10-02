Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Horarios y cronograma completo del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1

Todo lo que tienes que saber de este fin de semana nocturno que se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESGran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con uno de los circuitos más exigentes de todo el calendario: el Gran Premio de Singapur. Esta cita se corre en un trazado callejero, pero con la particularidad de que la carrera es de noche para combatir las altas temperaturas del Circuito Urbano Marina Bay.

Publicidad

McLaren tiene la posibilidad de asegurarse el Campeonato de Constructores, pero las últimas dos victorias consecutivas de Max Verstappen han hecho saltar las alarmas de Oscar Piastri y Lando Norris en esta recta final de la temporada. Cuando parecía que el título se decidiría entre ellos dos, ahora apareció un tercero en la batalla.

Lo que suceda en Singapur confirmará si fue solo un tropiezo del equipo papaya en Italia y Azerbaiyán o si efectivamente Max está en pelea para obtener su quinto Mundial de Pilotos consecutivo. A continuación, conoce todo el cronograma para no perderte de nada con uso horario del Centro de México.

El nuevo piloto que busca Cadillac para acompañar a Checo Pérez en la Fórmula 1

ver también

El nuevo piloto que busca Cadillac para acompañar a Checo Pérez en la Fórmula 1

Cronograma completo del GP de Singapur 2025

Viernes 3 de octubre:

  • Prácticas Libres 1: 03.30 a 04.30 hs (CDMX)
  • Prácticas Libres 2: 07.00 a 08.00 hs (CDMX)
Publicidad

Sábado 4 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 03.30 a 04.30 hs (CDMX)
  • Clasificación: 07.00 a 08.00 hs (CDMX)

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 06.00 hs (CDMX)
El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”

ver también

El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”

Próximas carreras de la Fórmula 1 2025

  • Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
  • México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
  • Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
  • Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
  • Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
  • Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El triste adiós de la esposa de Fernando Gorriarán, de Tigres UANL, a su bebé
Club Tigres

El triste adiós de la esposa de Fernando Gorriarán, de Tigres UANL, a su bebé

Los mejores memes de la actuación estelar de Gilberto Mora ante España
Mundial Sub 20

Los mejores memes de la actuación estelar de Gilberto Mora ante España

El refuerzo de Warriors que se pierde el inicio de la NBA 2025-26
NBA

El refuerzo de Warriors que se pierde el inicio de la NBA 2025-26

¿Cuánto dinero ganó Toluca por conquistar el Campeones Cup 2025?
Toluca FC

¿Cuánto dinero ganó Toluca por conquistar el Campeones Cup 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo