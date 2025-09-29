Cadillac se sigue armando para su debut en la Fórmula 1. Esta nueva escudería aterriza en la Máxima con dos coches adicionales y los asientos principales ya tienen dueño: Checo Pérez y Valtteri Bottas. No obstante, el equipo estadounidense continúa trabajando en la estructura de pilotos y aún busca corredores que cumplan la función de reservas.

Colton Herta ya había sido anunciado, pero no es elegible para la F1 debido a que no consiguió los puntos necesarios para la Superlicencia que exige la FIA (no alcanzó la posición mínima requerida en la temporada 2025 de IndyCar para sumar las unidades necesarias). En este contexto, Cadillac amplió su búsqueda y ya puso los ojos en Jack Crawford.

Crawford celebra su P1 en Texas (Foto: @jackcrawford_)

Una de las prioridades de la escudería es contar con pilotos estadounidenses y precisamente Herta cumplía con ese requisito. Ahora, Cadillac no se mueve de esa línea y va por Crawford, piloto también nacido en USA que actualmente ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Fórmula 2 con DAMS. Ahora bien, Jack pertenece a Aston Martin, por lo que no será tan sencillo ficharlo.

Crawford tiene 169 puntos en lo que va de la temporada de la F2 y sigue de cerca al líder, el italiano Leonardo Fornaroli, quien posee 188 unidades. Por eso, el nacido en Charlotte encaja a la perfección con la visión de Cadillac para su aterrizaje en la Fórmula 1 en 2026.

La estrategia de Cadillac va más allá de lo deportivo

Las contrataciones de Checo Pérez y Colton Herta, sumado al reciente interés de Jack Crawford, evidencia una clara intención de Cadillac de lograr una gran base de aficionados y sponsors en la región americana. Si bien está claro que la escudería confía en las habilidades al volante de todos ellos, sus elecciones van más allá de lo que ofrezcan en la pista y abarcan un análisis más global.

