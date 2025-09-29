El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”

Lewis Hamilton vive un duro momento no solo en lo deportivo, sino también a nivel personal. El piloto británico comunicó este lunes el fallecimiento de Roscoe, su perro bulldog que se convirtió en un emblema de la Fórmula 1. La carismática mascota del heptacampeón se encontraba internado por una neumonía y, tras cuatro días de lucha en coma, la estrella de Ferrari optó por despedirse de él para evitarle más sufrimiento.

La foto que publicó Lewis Hamilton cuando Roscoe se encontraba internado (@LewisHamilton)

Roscoe era muy querido por los aficionados del Gran Circo, tanto así que su cuenta de Instagram (@roscoelovescoco) cuenta con más de 1.4 millones de seguidores. Su pérdida significó una dolorosa noticia dentro del mundo de la F1 y Lewis lo despidió con una desgarradora carta en sus redes sociales.

El comunicado de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe

Hamilton escribió este lunes en su cuenta de Instagram: “Tras cuatro días en soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el último momento. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”.

Acto seguido, continuó: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco (su perro anterior), nunca antes había enfrentado la situación de tener que sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

Por último, el piloto de Ferrari cerró el escrito: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Murió el domingo por la noche, 28 de septiembre, en mis brazos“.

