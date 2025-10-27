Los caminos de Franco Colapinto y Alpine seguirán unidos en 2026, según la prensa internacional. Las habilidades del joven piloto no se condicen con los resultados, pero el equipo francés es consciente que esto se debe al deficiente coche que han construido para la temporada 2025. En este contexto, la continuidad de Colapinto se basa en la comparación con Pierre Gasly, y el bonaerense se ha impuesto en esta batalla interna.

Aunque Franco finalizó último (dentro de los pilotos que terminaron la carrera) en México, lo cierto es que su ritmo de carrera fue bueno y habría superado a Gasly nuevamente de no ser por el virtual safety car que apareció sobre el final. Colapinto ya se acostumbró a ganarle a Pierre tanto en qualy como en carrera y todo apunta a que el anuncio de su renovación se hará antes de Interlagos.

Esta información se viene barajando incluso desde antes del Gran Premio de México, pero ahora la confirmación está al caer, tanto así que el medio Motorsport ya da por hecha la renovación para el 2026, año en el que Alpine contará con unidad de potencia de Mercedes.

Motorsport confirma la renovación de Franco Colapinto

El prestigioso portal Motorsport amaneció este lunes con Franco Colapinto como noticia principal y escribieron sobre el oriundo de Buenos Aires: “Durante los diez días de pausa antes del Gran Premio de Brasil se espera el anuncio de la extensión del contrato entre el piloto argentino y Alpine“.

Asimismo, informaron: “Los representantes del patrocinador más importante que apoya a Colapinto estuvieron presentes en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México: el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente“.

Por último, aseguran: “Alpine quedó satisfecho con las mejoras mostradas por Franco Colapinto en la segunda parte de la temporada y el anuncio para su permanencia en 2026 está cada vez más cerca”.

En síntesis