Fórmula 1

La tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos 2025

El piloto neerlandés de Red Bull Racing dominó de principio a fin y se sigue acercando a los McLaren en la luhca por el Mundial.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen fue el protagonista del GP de Estados Unidos
© GETTY IMAGESMax Verstappen fue el protagonista del GP de Estados Unidos

Tenemos lucha de a tres por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1. Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Estados Unidos y completó un fin de semana con 33 puntos luego de lo que había sido su victoria en la Sprint. Lando Norris cruzó la meta segundo, mientras que Oscar Piastri quedó afuera del podio.

Resultado del GP de Estados Unidos 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  8. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Kimi Antonelli (Mercedes)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Carlos Sainz (Williams) – NT
Max Verstappen volvió a ganar en el GP de Estados Unidos (@F1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346
Lando Norris (McLaren) – 332
Max Verstappen (Red Bull) – 306
George Russell (Mercedes) – 252
Charles Leclerc (Ferrari) – 192
Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
Alex Albon (Williams) – 73
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
Carlos Sainz (Williams) – 38
Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
Lance Stroll (Aston Martin) – 32
Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
Esteban Ocon (Haas) – 28
Pierre Gasly (Alpine) – 20
Oliver Bearman (Haas) – 20
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
Franco Colapinto (Alpine) – 0
Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678
Mercedes – 341
Ferrari – 334
Red Bull Racing – 331
Williams – 111
Racing Bulls – 72
Aston Martin – 69
Kick Sauber – 59
Haas – 48
Alpine – 20

Leandro Barraza
