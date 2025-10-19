Tenemos lucha de a tres por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1. Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Estados Unidos y completó un fin de semana con 33 puntos luego de lo que había sido su victoria en la Sprint. Lando Norris cruzó la meta segundo, mientras que Oscar Piastri quedó afuera del podio.

Resultado del GP de Estados Unidos 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) – NT

Max Verstappen volvió a ganar en el GP de Estados Unidos (@F1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346

Lando Norris (McLaren) – 332

Max Verstappen (Red Bull) – 306

George Russell (Mercedes) – 252

Charles Leclerc (Ferrari) – 192

Lewis Hamilton (Ferrari) – 142

Kimi Antonelli (Mercedes) – 89

Alex Albon (Williams) – 73

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39

Carlos Sainz (Williams) – 38

Fernando Alonso (Aston Martin) – 37

Lance Stroll (Aston Martin) – 32

Liam Lawson (Racing Bulls) – 30

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28

Esteban Ocon (Haas) – 28

Pierre Gasly (Alpine) – 20

Oliver Bearman (Haas) – 20

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18

Franco Colapinto (Alpine) – 0

Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678

Mercedes – 341

Ferrari – 334

Red Bull Racing – 331

Williams – 111

Racing Bulls – 72

Aston Martin – 69

Kick Sauber – 59

Haas – 48

Alpine – 20