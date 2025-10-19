La lucha por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 tiene un nuevo participante. Cuando parecía que todo se decidiría entre Oscar Piastri y Lando Norris, el nombre de Max Verstappen apareció con fuerza luego del receso de verano y su candidatura al título terminó de confirmarse luego de su triunfo en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

El neerlandés le recortó ocho puntos a los pilotos de McLaren y, no conforme con ello, más tarde consiguió la pole para largar en una posición inmejorable en la caerrera del domingo. A horas del inicio de la cita principal en el Circuito de las Américas de Austin, en Bolavip le consultamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini por su predicción para la carrera y esta no dudó en apuntar a Verstappen como el gran favorito.

ver también La dura sanción que sufre Lance Stroll por el choque con Esteban Ocon en el GP de Estados Unidos

Predicción GP Estados Unidos F1 2025, según Google Gemini

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Max Verstappen ganó la carrera Sprint de Estados Unidos (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El argumento de la Inteligencia Artificial

“A pesar de que Lando Norris está muy cerca, Verstappen saliendo desde la Pole tiene una gran ventaja en COTA. Su Red Bull suele ser muy fuerte en carrera, especialmente en la gestión de neumáticos. El neerlandés es un experto en defender la Curva 1 al inicio y luego controlar el ritmo“, explica la IA en su predicción.

De confirmarse el resultado, Verstappen recortaría más unidades a falta de México, Brasil (Sprint), Las Vegas, Qatar (Sprint) y Abu Dhabi. Aunque la diferencia seguiría siendo amplia, las opciones de Max siguen estando allí y hay quienes creen que el tetracampeón tiene chances de levantar su quinto título consecutivo con Red Bull Racing.