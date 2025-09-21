El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 fue para el olvido para Oscar Piastri. El australiano venía haciendo una temporada prolija y su consistencia lo llevó a lo más alto de la tabla de posiciones en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Sin embargo, Piastri sufrió durante todo el fin de semana en Baku y esto se confirmó en la carrera.

Oscar se había accidentado en la Q3 de la clasificación, motivo por el cual ocupó el noveno lugar de la parrilla de salida, algo atípico en la temporada. No obstante, en la carrera tuvo una pésima largada y terminó en el fondo rápidamente, lo que lo llevó a desesperarse y, en la búsqueda de sobrepasar coches, terminó chocando en la primera vuelta.

Piastri estiró la frenada para superar por fuera a un Haas en la curva 6. Sin embargo, se pasó de largo y se estrelló de lleno contra la contención. Esto provocó un safety car inmediatamente y dio lugar a que Lando Norris recorte distancias y se le acerque en la lucha por el campeonato de pilotos.

Además, es la primera vez en la temporada que Oscar Piastri no finaliza una carrera. En el circuito callejero de Baku todos los errores se pagan caro y varios pilotos pudieron dar fe de ello este fin de semana. Sin ir más lejos, en la clasificación hubo seis accidentes.

Así está la tabla del Mundial de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts

Lando Norris (McLaren) – 293 pts

Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts

George Russell (Mercedes) – 194 pts

Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts

Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts

Alex Albon (Williams) – 70 pts

Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts

Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts

Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts

Esteban Ocon (Haas) – 28 pts

Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts

Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts

Carlos Sainz (Williams) – 16 pts

Oliver Bearman (Haas) – 16 pts

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts

Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts

Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

