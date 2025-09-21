Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¡Afuera el líder del Mundial! El accidente de Oscar Piastri en la primera vuelta de Baku 2025

El piloto de McLaren tuvo una pésima largada en el GP de Azerbaiyán y terminó chocando contra uno de los muros de contención en su desesperación por recuperar posiciones.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri chocó en la carrera del GP de Azerbaiyán 2025
© Foto: captura de transmisiónOscar Piastri chocó en la carrera del GP de Azerbaiyán 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 fue para el olvido para Oscar Piastri. El australiano venía haciendo una temporada prolija y su consistencia lo llevó a lo más alto de la tabla de posiciones en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Sin embargo, Piastri sufrió durante todo el fin de semana en Baku y esto se confirmó en la carrera.

Oscar se había accidentado en la Q3 de la clasificación, motivo por el cual ocupó el noveno lugar de la parrilla de salida, algo atípico en la temporada. No obstante, en la carrera tuvo una pésima largada y terminó en el fondo rápidamente, lo que lo llevó a desesperarse y, en la búsqueda de sobrepasar coches, terminó chocando en la primera vuelta.

Tweet placeholder
Publicidad

Piastri estiró la frenada para superar por fuera a un Haas en la curva 6. Sin embargo, se pasó de largo y se estrelló de lleno contra la contención. Esto provocó un safety car inmediatamente y dio lugar a que Lando Norris recorte distancias y se le acerque en la lucha por el campeonato de pilotos.

Además, es la primera vez en la temporada que Oscar Piastri no finaliza una carrera. En el circuito callejero de Baku todos los errores se pagan caro y varios pilotos pudieron dar fe de ello este fin de semana. Sin ir más lejos, en la clasificación hubo seis accidentes.

¿Por qué Checo Pérez no corre con Cadillac en Baku 2025?

ver también

¿Por qué Checo Pérez no corre con Cadillac en Baku 2025?

Así está la tabla del Mundial de Pilotos 2025

  • Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
  • Lando Norris (McLaren) – 293 pts
  • Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts
  • George Russell (Mercedes) – 194 pts
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts
  • Alex Albon (Williams) – 70 pts
  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts
  • Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts
  • Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  • Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
  • Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
  • Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
  • Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
  • Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
  • Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
  • Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
De Piastri a Leclerc: los seis accidentes de la qualy de Baku
FÓRMULA 1

De Piastri a Leclerc: los seis accidentes de la qualy de Baku

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Baku 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Baku 2025

¿Qué necesita McLaren para ser campeón de Constructores en el GP de Azerbaiyán?
FÓRMULA 1

¿Qué necesita McLaren para ser campeón de Constructores en el GP de Azerbaiyán?

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Baku de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Baku de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo