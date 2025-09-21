Cambio de paradigma en la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán este domingo en el difícil circuito callejero de Baku y firmó su segundo triunfo consecutivo para ponerle un freno al dominio de McLaren, algo impensado en el receso veraniego.

El equipo papaya llegaba a esta cita con la posibilidad de ser campeón del Campeonato de Constructores, pero tuvo un fin de semana para el olvido, sobre todo del lado de Oscar Piastri. El líder del Mundial no solo chocó en la Q3 de la clasificación, sino que además se estrelló en la primera vuelta de la carrera y abrió el juego.

Por fortuna para el australiano, tampoco fue el domingo de Lando Norris, quien sumó puntos pero quedó afuera del podio. Mientras tanto, Verstappen sí se quedó con los 25 puntos, recortó distancias y le pone sazón a la definición del campeonato a falta de siete Grandes Premios (tres de ellas cuentan con carrera Sprint).

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Franco Colapinto había comenzado muy bien en Baku y ascendió rápidamente al puesto 13. Sin embargo, justo después de su primera parada en boxes fue chocado con Alex Albon y la carrera del argentino terminó en la basura. Por este incidente, el de Williams recibió 10 segundos de sanción.

Resultado del GP de Azerbaiyán 2025:

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) – NT

Tabla del Mundial de Pilotos 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russell (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Publicidad

Publicidad

Tabla del Campeonato de Constructores: