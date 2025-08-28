La Fórmula 1 se prepara para regresar este fin de semana luego del receso veraniego y uno de los equipos que debe mostrar algo distinto en esta recta final de la temporada es Alpine. La escudería francesa está última en el Campeonato de Constructores y solamente uno de sus pilotos –Pierre Gasly– ha conseguido sumar puntos.

El A525 es, a la vista, el peor coche de la parrilla y ni siquiera el propio Gasly ha podido sacarle provecho en carrera luego de buenas clasificaciones. Franco Colapinto, por su parte, todavía atraviesa un periodo de adaptación, el cual se hace más difícil con un coche que no da garantías y errores garrafales de los mecánicos, como la doble parada fallida en el GP de Hungría.

El argentino había dejado muy buenas sensaciones con Williams en 2024 como reemplazo de Logan Sargeant, pero ahora en Alpine no está pudiendo mostrar ese nivel y la falta de puntos hace pensar que no tiene un asiento asegurado el próximo año. Ahora bien, ¿hasta cuándo tiene contrato Colapinto?

La F1 reveló la verdadera duración del contrato de Franco Colapinto en Alpine

La cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un hilo en X/Twitter con la información de la duración de los contratos de cada piloto en las distintas escuderías. Sobre Colapinto se había hablado en un principio que solamente firmaría por cinco carreras, algo que después terminó desmintiendo Flavio Briatore, asesor principal de Alpine.

Finalmente, en las últimas horas se supo que Franco no tiene su asiento asegurado hasta el final de la temporada. Por el contrario, su situación es “carrera a carrera”. Es decir, Alpine tiene la posibilidad de cambiar nuevamente al segundo piloto antes de que termine el año si lo cree necesario. No obstante, como equipo están en falta y son conscientes de que no le han entregado un auto a la altura.

Franco Colapinto se alegró del regreso de Checo Pérez a la F1

Colapinto nunca ocultó su afinidad con Sergio Pérez. Tal como él mismo contó, cuando era niño apoyaba al tapatío ante la ausencia de pilotos sudamericanos en la parrilla y luego entablaron una buena relación cuando el argentino tuvo su oportunidad en el Gran Circo. Recientemente, en el posteo que publicó el mexicano anunciando su vuelta con Cadillac, Franco se hizo presente en los comentarios con el mensaje: “Vamos checoooooo”.

