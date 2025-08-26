Los rumores y la espera terminaron. Después de que se hable mucho durante el último tiempo, finalmente se dará el regreso de Checo Pérez a las pistas tras un en Fórmula 1. A partir del 2026, el mexicano formará parte del equipo de Cadillac, un anuncio que sacudió al mundo del automovilismo.

“Todas las miradas puestas en 2026. Nuestra alineación de pilotos está definida”, escribieron en la cuenta oficial de la escudería. Allí confirmaron al mexicano junto a Valeri Bottas como los dos pilotos principales para la próxima temporada, despertando gran expectativa.

Cabe recordar que el último paso de Checo por la Fórmula 1 fue en 2024, cuando corría para Red Bull. Lo hizo desde 2021 hasta el año pasado y ahora lleva ya un año alejado de las pistas. Sin embargo, su regreso está cada vez más cerca y promete ser un verdadero renacer.

El piloto mexicano no pudo evitar su emoción y anunció que vuelve con un impactante video. La publicación en sus redes sociales llenó de orgullo al pueblo mexicano y a todos sus fanáticos. El regreso de Checo no es solo deportivo, también representa identidad y pasión.

Las palabras de Checo Pérez

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado este tiempo estaré siempre agradecido”, comenzó.

“Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este es el siguiente, el siguiente capítulo, estamos de regreso”, afirmó Checo Pérez en un mensaje que ya quedó para la historia.

