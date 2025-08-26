Este martes, una noticia tan especial como esperada revolucionó las redes sociales: la confirmación del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1. El piloto mexicano, que este año no participó de la competición, fue protagonista de la novedad del día al ser anunciado como nuevo conductor titular de Cadillac, la nueva marca que participará por primera vez en la categoría.

La vuelta de ‘Checo’ a las pistas fue recibida con increíble repercusión positiva en todo Latinoamérica: desde Argentina hasta México, de sur a norte, se celebró en las redes sociales el retorno de un emblema de esta disciplina. Los fanáticos del automovilismo se mostraron conmovidos con esta revelación de la compañía, que también presentó al histórico Valtteri Bottas en conjunto con el mexicano.

Sin embargo, no todos tomaron con tanto entusiasmo este ansiado suceso para el deporte nacional. Uno de los que opinó al respecto y generó controversia en el mundo digital fue el conductor mediático David Faitelson, que envió un recadito ‘picante’ al piloto, cuestionando lo que pueda ser su performance al cambiar de equipo tras su experiencia anterior en Red Bull.

En su cuenta de la red social ‘X’, el periodista de TUDN cuestionó el retorno de Sergio Pérez, señalando el efecto que pueda tener el no tener a su lado a su antiguo compañero. “Regresa “Checo” a la Fórmula 1… Lo hace sin ‘la sombra’ de Max Verstappen, lo cual puede ser bueno y también malo para él…”, escribió el polémico reportero en su publicación, generando de inmediato un sinfín de interacciones de sus seguidores, a favor y en contra.

La asociación de la ‘sombra’ que realiza Faitelson tiene que ver con que Checo Pérez siempre fue tratado como “el segundo” de Verstappen en Red Bull, posicionándose todos los focos de la prensa sobre el neerlandés y no sobre el mexicano, durante su etapa compartiendo equipo. Pese a que entre los corredores la relación era muy cordial, la tendencia fue dejar de lado al nacido en Guadalajara.

En este sentido, David Faitelson adjudica que el protagonismo que ahora pueda recuperar pueda tener un mal efecto sobre Pérez, que supo hacer bien una ‘segunda guitarra’ de Max, pero ahora tendrá un rol más preponderante y visible. La fanaticada, consciente de las cualidades del piloto mexicano y de lo bien que ha podido sentirle este año al margen, defendió a Checo a toda costa y deposita toda su confianza en él.

¿Cuándo será la primer carrera de Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez hará su estreno con su nuevo equipo entre el 6 y 8 de marzo del 2026, en el Gran Premio de Australia, que tiene lugar en el circuito urbano de Albert Park, en la ciudad de Melbourne. Será la primera vez que Cadillac compita oficialmente en la Fórmula 1 y el regreso del mexicano a las pistas, seguramente presenciado por una multitud de aficionados que viajarán para apoyarlo.