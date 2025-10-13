La temporada 2026 de la Fórmula 1 será un antes y un después. El próximo año cambia el reglamento nuevamente y otros equipos que hoy no dominan podrían pasar al frente, como es el caso de Aston Martin. La escudería con base en Silverstone contrató al diseñador de coches más prestigioso de la categoría –Adrian Newey– y el trabajo del ingeniero con pasado en Red Bull está centrado desde hace meses en la siguiente temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también La Fórmula 1 confirma el futuro de Franco Colapinto

Si todo sale como esperan, estarán en condiciones de abrirle las puertas a Max Verstappen en 2027, siempre y cuando Red Bull Racing no esté también en la lucha por victorias. El neerlandés es un animal competitivo y no se quedará mucho tiempo en un equipo en el que no le ofrecen garantías.

No obstante, la llegada de Verstappen a Aston Martin depende de la salida de Fernando Alonso, según Carlos Miquel, periodista de Copa. “No hay nada cerrado, pero a lo mejor sí que está esa posibilidad en el aire. Será Fernando Alonso quien lo decida (si abandona Aston Martin)”, comentó el citado comunicador.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mercedes también desea a Max Verstappen

‘Mad Max’ es el piloto más codiciado de la parrilla, por encima de Oscar Piastri o Lando Norris, animadores del Campeonato este año. Sin embargo, son pocos los equipos que pueden costear su fichaje. Aston Martin es uno, mientras que el otro que aparece en la lista es Mercedes, escudería dirigida por Toto Wolff.

El dirigente austriaco ha estado obsesionado con Verstappen incluso antes de que este debutara en la F1. Hoy Max ya es una superestrella, pero Wolff no se rinde y sigue adelante con su deseo, tanto así que ambos se han dejado ver vacacionando juntos. Además, el propio tetracampeón reveló que ve a Mercedes liderando en 2026.

Encuesta¿En qué equipo debería correr Max Verstappen en 2027? ¿En qué equipo debería correr Max Verstappen en 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad