La tabla de máximos ganadores de MotoGP tras el nuevo título de Marc Márquez

Marc Márquez está de vuelta. El piloto español finalizó segundo en la carrera de Japón por detrás de Francesco Bagnaia, pero esos 29 puntos le bastaron para asegurarse el título de MotoGP de la mano de Ducati. De esta manera, el de Cervera vuelve a gritar campeón en la máxima categoría luego de seis años para confirmar su condición de leyenda.

El heptacampeón no la pasó nada bien durante años por una fractura de húmero derecho que se complicó más de la cuenta. De hecho, se llegó a barajar la posibilidad del retiro de Márquez, pero resurgió como el ave fénix y volvió al olimpo con su noveno campeonato en el motociclismo y el séptimo en MotoGP para igualar a nada más y nada menos que Valentino Rossi.

A falta de cinco carreras para que finalice la temporada 2025, Marc alcanzó las 541 unidades y se aseguró el título matemáticamente al sacar la ventaja necesaria sobre su hermano Álex, quien lo escolta en la tabla con 340 puntos. “Me siento en paz conmigo mismo. Durante estos últimos años he estado luchando contra muchas cosas, pero lo más difícil ha sido luchar contra Marc. Era Marc contra Marc. Uno que decía déjalo, el otro que decía continúa, pero al final lo he intentado y toca disfrutarlo”, declaró el español tras conseguir su nuevo campeonato.

Publicidad

Publicidad

La tabla de máximos ganadores de MotoGP

Giacomo Agostini – 8 títulos Valentino Rossi – 7 títulos Marc Márquez – 7 títulos Mick Doohan – 5 títulos Mike Hailwood – 4 títulos John Surtees – 4 títulos Geoff Duke – 4 títulos Eddie Lawson – 4 títulos Francesco “Pecco” Bagnaia – 3 títulos Jorge Lorenzo – 3 títulos Wayne Rainey – 3 títulos Kenny Roberts – 3 títulos

Marc Márquez festeje en Japón (GETTY IMAGES)

Marc Márquez y el emotivo recuerdo de su abuelo

Ramón, abuelo de los Márquez, falleció en 2024 y fue uno de los que vivió a flor de piel el calvario que sufrió Marc. Entre lágrimas, el propio piloto se acordó de él en diálogo con DAZN: “Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara, lo vivía muy de cerca. Me decía que ya tenía suficiente para vivir, él era súper directo conmigo. Me dijo: ‘Basta ya’ y yo le dije: ‘Última oportunidad'”.

Publicidad