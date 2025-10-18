Max Verstappen sumó una nueva victoria en la temporada 2025 de la Fórmula 1, esta vez en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Si bien McLaren dominó durante gran parte del curso, la realidad es que Red Bull parece haber despertado y el neerlandés está metiendo presión en esta recta final del año.
El tetracampeón ganó tres de las últimas cuatro carreras (si contamos la Sprint de este sábado en Austin) y sigue escalando posiciones. Ahora bien, el gran valor agregado es que ni Lando Norris ni Oscar Piastri pudieron sumar puntos debido al doble abandono luego de un accidente en la primera curva.
Así, Verstappen recortó ocho puntos con su victoria y el vigente campeón de Red Bull Racing se ilusiona con pelear hasta el final. Ahora, intentará replicar lo hecho hasta ahora en la qualy del segundo turno del sábado y la carrera principal del domingo.
ver también
Fernando Alonso, la clave para que Max Verstappen fiche por Aston Martin
Resultado de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- George Russell (Mercedes)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Alex Albon (Williams)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin) – NT
- Esteban Ocon (Haas) – NT
- Oscar Piastri (McLaren) – NT
- Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
- Lando Norris (McLaren) – NT
ver también
Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari
Tabla del Mundial de Pilotos 2025
- Oscar Piastri (McLaren) – 336
- Lando Norris (McLaren) – 314
- Max Verstappen (Red Bull) – 281
- George Russell (Mercedes) – 243
- Charles Leclerc (Ferrari) – 177
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 130
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
- Alex Albon (Williams) – 73
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 36
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 28
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 22
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
- Oliver Bearman (Haas) – 18
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren – 650 | CAMPEÓN
- Mercedes – 333
- Ferrari – 307
- Red Bull Racing – 300
- Williams – 111
- Racing Bulls – 72
- Aston Martin – 68
- Kick Sauber – 55
- Haas – 46
- Alpine – 20