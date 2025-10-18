Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Verstappen en la Sprint del GP de Estados Unidos

El piloto neerlandés se quedó con la carrera acortada del sábado y sumó 8 puntos para no perderle pisada a los McLaren.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen en el GP de Estados Unidos 2025
© GETTY IMAGESMax Verstappen en el GP de Estados Unidos 2025

Max Verstappen sumó una nueva victoria en la temporada 2025 de la Fórmula 1, esta vez en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Si bien McLaren dominó durante gran parte del curso, la realidad es que Red Bull parece haber despertado y el neerlandés está metiendo presión en esta recta final del año.

Publicidad

El tetracampeón ganó tres de las últimas cuatro carreras (si contamos la Sprint de este sábado en Austin) y sigue escalando posiciones. Ahora bien, el gran valor agregado es que ni Lando Norris ni Oscar Piastri pudieron sumar puntos debido al doble abandono luego de un accidente en la primera curva.

Así, Verstappen recortó ocho puntos con su victoria y el vigente campeón de Red Bull Racing se ilusiona con pelear hasta el final. Ahora, intentará replicar lo hecho hasta ahora en la qualy del segundo turno del sábado y la carrera principal del domingo.

Fernando Alonso, la clave para que Max Verstappen fiche por Aston Martin

ver también

Fernando Alonso, la clave para que Max Verstappen fiche por Aston Martin

Resultado de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Alex Albon (Williams)
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  8. Kimi Antonelli (Mercedes)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  12. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Lance Stroll (Aston Martin) – NT
  17. Esteban Ocon (Haas) – NT
  18. Oscar Piastri (McLaren) – NT
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
  20. Lando Norris (McLaren) – NT
Publicidad
Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari

ver también

Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 336
  2. Lando Norris (McLaren) – 314
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 281
  4. George Russell (Mercedes) – 243
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 177
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 130
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Carlos Sainz (Williams) – 38
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 36
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 22
  17. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  19. Oliver Bearman (Haas) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 650 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 333
  3. Ferrari – 307
  4. Red Bull Racing – 300
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 68
  8. Kick Sauber – 55
  9. Haas – 46
  10. Alpine – 20
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La espectacular jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
Futbol Internacional

La espectacular jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

La reacción de Zak Brown al choque entre Piastri y Norris
FÓRMULA 1

La reacción de Zak Brown al choque entre Piastri y Norris

Las alineaciones de Toluca vs. Querétaro por la Liga MX
Liga MX

Las alineaciones de Toluca vs. Querétaro por la Liga MX

El accidente que dejó a Piastri y Norris afuera de la Sprint del GP de Estados Unidos
FÓRMULA 1

El accidente que dejó a Piastri y Norris afuera de la Sprint del GP de Estados Unidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo