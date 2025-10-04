Se terminaron los Libres del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Los pilotos tuvieron dos sesiones de Free Practice el viernes en el exigente Circuito Urbano de Marina Bay y este sábado a primera hora giraron por última vez antes de la clasificación que determinará el orden de largada en la carrera del domingo.

Publicidad

Publicidad

Max Verstappen quedó primero con un tiempo de 1:30.148 y dejó muy buenas sensaciones para el resto del fin de semana. El neerlandés viene de ganar las últimas dos carreras y va por la pole para seguir metiéndole presión a un McLaren que ya no parece tan dominante como antes del receso veraniego.

Franco Colapinto mejoró respecto al viernes y superó a su compañero, Pierre Gasly. El argentino parece haber encontrado la solución en las curvas y se ilusiona con meterse en Q2, algo que le ha costado desde que corre para Alpine.

ver también La nueva implementación de la FIA para combatir las altas temperaturas de Singapur

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Singapur 2025:

Max Verstappen (Red Bull) – 1:30.148 Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

Publicidad

Publicidad