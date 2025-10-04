Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1

Max Verstappen dominó una FP3 marcada por la bandera roja de Liam Lawson y va por la pole para seguir amenazando a McLaren en la recta final de la temporada.

Por Leandro Barraza

Isack Hadjar en el GP de Singapur 2025
© GETTY IMAGESIsack Hadjar en el GP de Singapur 2025

Se terminaron los Libres del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Los pilotos tuvieron dos sesiones de Free Practice el viernes en el exigente Circuito Urbano de Marina Bay y este sábado a primera hora giraron por última vez antes de la clasificación que determinará el orden de largada en la carrera del domingo.

Publicidad

Max Verstappen quedó primero con un tiempo de 1:30.148 y dejó muy buenas sensaciones para el resto del fin de semana. El neerlandés viene de ganar las últimas dos carreras y va por la pole para seguir metiéndole presión a un McLaren que ya no parece tan dominante como antes del receso veraniego.

Franco Colapinto mejoró respecto al viernes y superó a su compañero, Pierre Gasly. El argentino parece haber encontrado la solución en las curvas y se ilusiona con meterse en Q2, algo que le ha costado desde que corre para Alpine.

La nueva implementación de la FIA para combatir las altas temperaturas de Singapur

ver también

La nueva implementación de la FIA para combatir las altas temperaturas de Singapur

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Singapur 2025:

  1. Max Verstappen (Red Bull) – 1:30.148
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Carlos Sainz (Williams)
  7. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Alexander Albon (Williams)
  12. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Liam Lawson (Racing Bulls)
Publicidad
Verstappen mete miedo a McLaren y lanza su porcentaje de posibilidades de ser campeón de la F1 en 2025

ver también

Verstappen mete miedo a McLaren y lanza su porcentaje de posibilidades de ser campeón de la F1 en 2025

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La decisión final de la FIA con la sanción de Carlos Sainz
FÓRMULA 1

La decisión final de la FIA con la sanción de Carlos Sainz

Los dos pilotos de Fórmula 1 que criticaron el regreso de Checo
FÓRMULA 1

Los dos pilotos de Fórmula 1 que criticaron el regreso de Checo

Carlos Sainz puso de ejemplo a Checo para acabar con Lawson
FÓRMULA 1

Carlos Sainz puso de ejemplo a Checo para acabar con Lawson

A qué hora es la Clasificación del GP de Singapur 2025
FÓRMULA 1

A qué hora es la Clasificación del GP de Singapur 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo